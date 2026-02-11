用AI出貓｜石硤尾小六生疑偷用AI生成演講稿應考口試 全班需重考
撰文：吳美松
出版：更新：
石硤尾基督教香港信義會深信學校本周一（9日)向家長發通告，指六年級其中一班有學生在考中文科說話評估時違規作弊，為確保評核的公平公正，校方安排該班學生在明日（12日）重考。據知情者指，當日只考一個題目，有學生應考後返回課室，向其他同學透露題目，當中有人透過手機偷偷用AI「出貓」生成演講稿，最終被同學揭發事件。《香港01》正向信義會深信學校查詢。
信義會深信學校2月5日進行六年級中文科說話評估，知情人士表示，當日學生需進行一分鐘演講，所有學生會先在班房等候，逐個分批準備和應考，考畢後會返回班房。
據稱當日評估只考一個題目，有學生應考後返回課室，並向其他同學透露題目，當中有學生偷偷取出手機，利用AI「出貓」搜尋資料，並生成演講稿，最終被同學揭發事件。
校方及後發出通告，指校方知悉在本年度六年級中文科說話評估期間，6E班個別學生違規作弊，學校對此高度重視，已隨即展開調查和徵詢教育局的意見，並將嚴肅處理事件。校方又指，是次評估為六年級呈分試，為確保評核的公平、公正與準確，經法團校董會商討後，決定安排6E班同學在明日（12日）重考。
