的士可以電子支付嗎？4.1起須有1+1支付　壞機可免責？即睇懶人包

明日4月1日起，乘客將告別搭的士必須備現金日子，法例規定，4月1日起所有的士須提供至少兩種電子支付方式，包括一種二維碼電子繳費媒介和一種非二維碼電子繳費媒介，若司機沒有合理辯解，最高可被罰款5,000元及監禁6個月。司機說壞機可免責？二維碼電子繳費和非二維碼電子繳費是什麼？可以去邊投訴的士司機？即睇的士電子支付懶人包。



4月1日起，將可告別搭的士須備現金日子，法例規定，所有的士屆時需提供至少兩種電子支付方式，包括一種一種二維碼電子繳費媒介和一種非二維碼電子繳費媒介。（資料圖片/鄭子峰攝）

4月1日起，將可告別搭的士須備現金日子，法例規定，所有的士屆時需提供至少兩種電子支付方式，包括一種一種二維碼電子繳費媒介和一種非二維碼電子繳費媒介。（資料圖片/鄭子峰攝）

1.香港的士可以電子支付嗎？

．2026年4月1日起，的士必需提供至少兩種電子支付方式，包括一種二維碼電子繳費媒介和一種非二維碼電子繳費媒介。

下月1日起，所有的士需提供至少兩種電子支付方式，包括一種一種二維碼電子繳費媒介和一種非二維碼電子繳費媒介。（運輸署Facebook圖片）

2.點知的士有邊種電子支付？

．須在的士車窗指定位置張貼貼紙展示所提供的電子繳費方式，以便乘客識別。

4月1日起，所有的士需提供至少兩種電子支付方式，包括一種一種二維碼電子繳費媒介和一種非二維碼電子繳費媒介。（運輸署Facebook圖片）

3.二維碼電子支付同非二維碼電子係乜嘢？

．「二維碼」是掃碼付款，如支付寶、微信支付、中銀支付（BoC Pay）；而「非二維碼」常見的例子包括輕觸式支付，如八達通、信用卡、FPS轉數快。

下月1日起，所有的士需提供至少兩種電子支付方式，包括一種一種二維碼電子繳費媒介和一種非二維碼電子繳費媒介。（運輸署Facebook圖片）

4.使用信用卡付款有手續費嗎？

．八達通、支付寶等電子支付方式均免手續費，至於信用卡若要收2至3%手續費，他指將由乘客承擔相關費用。

．運輸署表示，據該署了解，市場上個別電子支付平台可能會就乘客使用其平台支付的士車費而收取額外手續費。視乎平台公司的安排，有關手續費可能由的士車主、司機或乘客承擔。乘客在使用電子方式支付的士車費前，可向相關平台公司或的士司機了解是否涉及額外手續費。

5.如果電子支付裝置壞機可以責嗎？司機應點做？

．如果電子支付方式的裝置損壞便需要盡快維修，或提供替代的電子支付方式，才可繼續提供載客服務。

乘客可致電政府熱線1823或交通投訴組熱線2889 9999通知運輸署跟進。（運輸署Facebook圖片）

6.司機與乘客電子支付方式不同可否唔俾車資？

．不可以。根據法例，乘客乘搭的士後必須繳付車費。事實上，八達通收款機或其他收款系統，亦會兼容不同掃碼及輕觸式支付。如果司機提供的電子支付方式不適用，乘客可以現金繳付車費。

7.乘客可以去邊投訴？

．乘客可致電政府熱線1823或交通投訴組熱線2889 9999通知運輸署跟進。如有需要，個案會轉交警方跟進。

8.無電子支付罰幾多？

如無合理辯解，違例者最高可被處罰款5,000元及監禁6個月。

9.司機可以拒收現金嗎？

．運輸署指，乘客可以繼續選擇以現金繳付車費，並提醒的士司機必須接受。根據法例，司機須準備總值不少於100元的鈔票及硬幣為乘客找贖。