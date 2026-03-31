5男1女大律師升任資深大律師　司法機構5.16將直播就職典禮

司法機構今(31日)宣布今年新獲委任資深大律師名單，今年有5男1女大律師將被委任為資深大律師，該6名大律師依次為：陳永豪、嚴永錚、王永愷、卓元暢、鄭欣琪，及Charles Simon Hollander，他們均擅長於不同範疇，正式的委任儀式，將會於今年5月16日在終審法院舉行，司法機構今年並設有現場直播，市民在安在家中觀看網上直播。



2026年的資深大律師就職禮將於5月16日在終審法院舉行，當日並會設有直播，市民亦可安在家中觀看。

近年司法機構的重大儀式，及終審法院的部份聆訊，都會使用直播形式，例如2026年法律年度開啟典禮，亦設有網上直播。( 廖雁雄攝）

資深大律師就職禮是司法界的盛事，不少大律師都會穿上整齊的律師服餘出席。(資料圖片/廖雁雄攝)

各名新獲委任資深大律師的簡介

陳永豪擅長白領刑事案

陳永豪，51歲，他在香港城市大學取得法學士學位，並在香港大學取得社會科學碩士（犯罪學）學位。他於1998年在香港取得大律師資格，專長刑事法，尤其擅於處理白領罪行及上訴案件。

嚴永錚擅長家事及婚姻法

嚴永錚，48歲，香港大學取得法學士學位，之後在倫敦國王學院取得法學碩士學位。他於2001年在香港取得大律師資格，執業範圍主要為家事及婚姻法。

王永愷執業範圍包括民事商業及醫療疏忽等

王永愷，47歲，香港大學取得法學士學位，並在波士頓大學取得法學碩士學位。他於2004年在香港取得大律師資格，執業範圍為一般民事法及商業法，並對醫療疏忽領域有深入研究。

卓元暢專長處理建築爭議

卓元暢，49歲，香港大學取得建築學文學士學位及法學士學位，之後在牛津大學取得民事法學士學位。他於2005年在香港取得大律師資格，專長處理建築爭議。

鄭欣琪擅長民事商業憲法及行政法等

鄭欣琪，41歲，香港大學取得社會科學學士（政治學與法學）及法學士學位，並在牛津大學取得全球治理與外交理學碩士及在哈佛大學取得法學碩士學位。她於2011年在香港取得大律師資格，具備廣泛的民事執業經驗，包括一般民事及商業案件、憲法及行政法，以及婚姻法。

Charles Simon Hollander主要範略為商業訴訟

Charles Simon Hollander，70歲，他在劍橋大學國王學院修讀古典學及法學。他於1978年在英格蘭開始執業，1999年取得英格蘭及威爾斯御用大律師資格，2015年在香港取得大律師資格。他的執業範圍主要為商業訴訟。

近年司法機構亦增加了使用直播系統，如每年1月舉行的法律年開幕儀式，及終審法院的部份聆訊，都有使用直播形式，讓市民可觀看直播情況。