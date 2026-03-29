港鐵荃灣線新信號系統首列Q-train今啟航　百多位鐵路迷在場見證

百多位鐵路迷今早（29日）聚集在港鐵荃灣線荃灣站，見證首列使用新信號系統的市區線新列車Q-train正式於荃灣線服務乘客，現場氣氛高漲，鐵路迷不停拍攝，在開出時鼓掌歡呼。港鐵表示，新列車今日運作大致暢順。



百多位鐵路迷今早（29日）聚集在港鐵荃灣線荃灣站，見證首列使用新信號系統的市區線新列車Q-train投入服務。(港鐵圖片)

百多位鐵路迷今早（29日）聚集在港鐵荃灣線荃灣站，見證首列使用新信號系統的市區線新列車Q-train投入服務。(港鐵圖片)

港鐵表示，該列新列車Q-train於早上10時57分由荃灣站開出，前往中環站方向。荃灣站有百多位鐵路迷在場等候，見證新列車在荃灣線首航。 新列車配備「列車性能和健康監測系統」，結合新信號系統，讓港鐵可實時採集智能數據，以監察列車及信號系統的運作情況，長遠有助提升營運及維修管理效率。

港鐵首列使用新信號系統的市區線新列車Q-train今早（29日）開始在荃灣線服務。(港鐵圖片)

荃灣線的新信號系統在本月中投入服務，港鐵表示，運作大致暢順。港鐵表示，市區線列車更換工程，是歷來在列車方面最大的投資。新列車於過去數年陸續在觀塘線及港島線投入服務，公司會循序漸進，逐步更換在市區線行駛的第一代列車。