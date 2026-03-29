積金局擬設第二級欠供強積金附加費　目標年中提交建議

積金局主席劉麥嘉軒今（29日）發表網誌指，為促使拖欠強積金供款的僱主及早繳清拖欠供款及附加費，積金局建議增設第二級附加費。如僱主過了一段時間仍未清繳款項，將被徵收新增附加費。積金局將會就兩級附加費的建議諮詢勞工團體及商會等持份者，聽取他們的意見，包括引入第二級收費的適切限期及水平，目標是在今年年中前向政府提交諮詢結果及具體建議。



積金局建議引入第二級附加費，若違規僱主過了一段時間仍未清繳款項，將被徵收新增的第二級附加費。（積金局提供圖片）

截至今年2月，因個別僱主沒有依時供款，積金局每月平均發出約31,000張通知書。（積金局提供圖片）

延遲繳清拖欠供款和附加費 對守法僱主不公

劉麥嘉軒指， 根據現行法例，無論僱主拖欠時間多久，附加費劃一按欠款金額計算徵收5%，延遲繳清拖欠供款和附加費，不但影響被拖欠供款僱員的權益，亦對一向奉公守法的僱主不公平。積金局建議引入第二級附加費。若違規僱主過了一段時間仍未清繳款項，將被徵收新增的第二級附加費，有關供款及附加費會全數存入受影響僱員的強積金帳戶。

劉麥嘉軒表示，積金局將會就兩級附加費的建議諮詢勞工團體及商會等持份者，聽取他們的意見，包括引入第二級收費的適切限期及水平。目標是在今年年中前向政府提交諮詢結果及具體建議，為下一步的立法工作做好準備。

積金局建議引入第二級附加費，若違規僱主過了一段時間仍未清繳款項，將被徵收新增的第二級附加費。（積金局提供圖片）

月均發3.1萬張拖欠供款通知書 僅16%限期內繳清

劉麥嘉軒表示，截至今年2月，2025-26財政年度每月平均強積金強制性供款約55億元。因個別僱主沒有依時供款，積金局每月平均發出約31,000張通知書，當中只有約16%的違規僱主按要求在14日限期內繳清拖欠的供款及附加費。

她指，積金局會繼續積極跟進餘下個案，根據過往經驗，約一半的違規僱主在供款日後約四個月內繳清欠款及附加費。如違規僱主持續拖欠供款及附加費，積金局會採取法律行動，代受影響僱員入禀法庭循民事途徑追討欠款。每年有約千多萬元供款及附加費，因涉及已清盤或破產的僱主等情況而未能追回。