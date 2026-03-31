歷史博物館香港故事展删六七暴動和六四　館長：時代發展重建內容

香港歷史博物館常設展覽「香港故事」在2020年10月起關閉五年半作大型更新，將於明日（4月1日）重開。展覽內容有大幅度更改，原本的八個展區變成十個，亦加添了21世紀的內容。內容方面，則删去了六七暴動和聲援六四等社會大事，21世紀部分則沒有提及2014佔領中環及2019反修例事件。



歷史博物館總館長何惠儀解釋，香港歷史源遠流長，有很多不同的資料，展覽空間有限。她指社會發展不斷更新，館方也是因應時代發展來重新建構展覽內容。



香港歷史博物館常設展覽「香港故事」4月1日開重，展館內有香港標誌性的霓虹燈裝飾。（梁鵬威攝）

圖輯：更新後的「香港故事」



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展覽內容有大幅度更改，新增四大主題，包括「同根同源」、「中西匯流」、「共赴國難」及「國際都會」；原本的八個展區亦擴充成十個，且名字完全不同。

未更改前，展覽會播出六七暴動和聲援六四等社會大事的片段，此部份現時被刪去。講述1960年代歷史的部分，則集中闡述港英政府為取得民眾支持，而在1960年代末推出的福利措施。

講述1960年代歷史的部分，則集中闡述港英政府為取得民眾支持，而在1960年代末推出的福利措施。（洪戩昊攝）

展覽加添了21世紀的內容，以「與祖國同行」為主題，集中講述香港與內地在21世紀的交集，沒有提及2014佔領中環及2019反修例事件。另外，整個「自然生態環境」展區也被删去。

展覽加添了21世紀的內容，以「與祖國同行」為主題，集中講述香港與內地在21世紀的交集。（梁鵬威攝）

總館長何惠儀：展覽希望帶出香港與祖國發展間關係

歷史博物館總館長何惠儀解釋，香港歷史源遠流長，有很多不同的資料，展覽空間有限。她亦指，社會發展不斷更新，館方也是因應時代發展來重新建構展覽內容。

至於在選材方面有甚麼考量，她指是先建構了四大主題，然後再挑選適合主題的文物。另外，亦有一個專家顧問小組，館方會就展覽內容與他們溝通。

歷史博物館總館長何惠儀。（梁鵬威攝）

何惠儀補充，更新後的展覽除了希望讓觀眾了解到香港的歷史發展外，還希望帶出香港與祖國發展間的關係，以及香港作為國際城市，與世界連繫的角色。觀眾可感受到更新後的展覽和舊版完全不同。