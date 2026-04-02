消委會．牙刷｜13款磨毛表現欠理想或損牙齦　Oral B磨毛測試滿分

刷牙是普遍的口腔護理方式，但若使用質素欠佳的牙刷，不但未能清除牙齒表面的牙菌膜，還有可能損害牙齦或造成牙齒磨損。消委會測試29款成人手動牙刷，24款有磨毛，當中有13款樣本磨毛表現不太理想。消委會指，不理想的刷毛，其頂端則尖銳有毛刺，在刷牙過程中可能會損害口腔內的軟組織和牙齦表面。



消委會測試29款成人手動牙刷，24款有磨毛。（消委會）

13樣本磨毛表現不合格 Oral B、ecostore磨毛測試滿分

磨毛為刷毛頂端經處理後，去除鋭角、尖刺的單絲。根據標準，理想的刷毛頂端呈現圓潤光滑的半球形；不理想的刷毛，其頂端則尖銳有毛刺，在刷牙過程中，可能會損害口腔內的軟組織和牙齦表面。

消委會測試29款成人手動牙刷，單支裝樣本售價由每件9元至69.9元；多支包裝樣本每包有2支至8支不等，售價由每件9元至49.5元，若以每支計算，售價由3元至17.5元不等。

該些樣本當中24款有磨毛，表現理想的包括高露潔Colgate成人牙刷（對抗牙齦紅腫萎縮）和適齒彈力抗菌牙刷(4支裝)、Darlie鑽.耀白牙刷T73、Mannings Guardian備長炭抗菌牙刷（中毛）和波浪深潔牙刷 (軟毛)、matsukiyo（松本清）牙周護理牙刷中性毛（白）、適齒美Systema極密潔淨牙刷 (標準寬頭軟毛)、CLINICA超纖細極薄刷頭牙刷、Daiso Crosscut Toothbrush-Soft-Compact Head-#104、ecostore SOFT TOOTHBRUSH、Oral B 經典型牙刷8入組和舒適達敏感牙齒牙刷。其中ecostore SOFT TOOTHBRUSH及Oral B 經典型牙刷8入組，測試結果達100%。

至於測試表現低於標準60%的不合格樣本，當中有8款磨毛表現竟只有0%，包括DAISO COMPACT HEAD TOOTHBRUSH WITH CAP-TAPERED BRISTLES(4支裝）、Dent-Inn超極細毛牙刷、Dr. ORDIN、EBiSU 31智慧護齒刷(6列)及62呵護敏感牙齒(中毛)(6列)、情熱價格JONETZ 舌、LIFELLENGE、Watsons,纖細柔軟牙刷(軟毛)(精巧刷頭)。

消委會測試29款成人手動牙刷，24款有磨毛，當中只有12款的磨毛表現理想，其餘均不太理想。（消委會）

消委會測試29款成人手動牙刷，24款有磨毛，當中只有12款的磨毛表現理想，其餘均不太理想。（消委會）

牙醫：含磨毛牙刷較有效處理牙齦萎縮

香港牙醫學會代表徐傑漢指，在上世紀70年代尚未出現磨圓刷毛技術前，牙刷均是採用「平毛」，即平整切割的刷毛；他並引述2017年一份海外臨床研究指，與含有40%至50%或超過90% 磨毛的牙刷相比，使用完全「平毛」的軟毛牙刷會造成明顯和較多牙齦萎縮。

徐亦表示，部份牙刷或會在設計上刻意混合不同形態的刷毛，以達致不同的使用效果。不同國家和地區對牙刷的標準要求也不相同，例如，現行日本工業標準JIS S3016-1995 《牙刷》 未有訂定磨毛測試的要求，但規定須對刷頭刷毛部份進行壓縮載荷測試，其測試目的同樣在於確保產品能降低對牙齦造成的損害。

21款含磨尖絲樣本單絲直徑均符合規定

另外，磨尖絲刷毛能深入牙縫和牙齦溝進行清潔，根據標準，全部21款含有磨尖絲的樣本，其單絲直徑均符合規定，測試結果理想。至於單絲彎曲恢復率測試，以價值69.9元、最貴的ecostore樣本最低，只有54.6%低於標準的60%，略欠理想。其餘28款樣本則介乎61.3%至96.8%，表現良好。消委會指，單絲彎曲恢復率愈低的刷毛，使用後易散開或失去彈性，長期使用會影響清潔效果，或會對牙齦及口腔造成損傷。

「DENTALPRO」代理商表示，相關產品刷毛軟硬度符合日本工業標準的要求，消委會採用中國內地標準進行磨毛測試，未必可與日本標準直接對應，又稱會將相關測試報告反映予生產商，以作為日後完善相關工作的參考。

「Dr. ORDIN」生產商表示，相關產品符合原產地的法規；「EBiSU」亦指，其產品的刷毛軟硬度和毛束拉力符合日本工業標準；「Mannings Guardian」代理商回應，兩款產品均符合公司的質量和安全要求，並指產品的刷毛軟硬度符合包裝上所標示的「中毛」範圍內。

「matsukiyo」生產商表示，相關產品符合日本工業標準，並強調產品並非以中國內地GB 39969-2020 的技術要求為依據生產。此外，生產商指出，由於產品設計關係，小部分刷毛可能出現磨圓不足的情況；「適齒美」品牌商表示，前者的產品適合希望預防牙肉萎縮或已有初期牙肉萎縮的人士；後者適合用於清潔後排牙齒（如智慧齒及臼齒）等較難觸及的區域；「Watsons」的品牌商表示，相關產品符合其公司的設計和品質要求。