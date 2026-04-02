多啦A夢櫻花節於銅鑼灣希慎舉行　設紀念品店、手作區及攤位遊戲

「100%多啦A夢櫻花節」將於4月3日至19日於銅鑼灣希慎廣場舉行，有紀念品店、手作區及攤位遊戲。紀念品店最矚目的產品是限量200個的「櫻花多啦A夢玫瑰金色銅像雕塑」，由銅及施華洛世奇仿水晶製成，售價3,980元。若想進入商店須預先在Klook平台登記，首輪已經額滿。



策展的AllRightsReserved（ARR）創辦人林樹鑫指，今次活動的特別之處是多啦A夢會以櫻花及飯糰的造型出現，配合展覽在日本的角色，本地的多啦A夢迷可留港消費。他指，由於怕人流太多，所以推行網上登記，讓入場人士不用等太久。



「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，啟超道入口上方的大螢幕播放宣傳片。（梁鵬威攝）

「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，啟超道入口旁有特設飲品販賣機，每罐30元。（梁鵬威攝）

由香港創意品牌AllRightsReserved（ARR）主辦及策劃的《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展兩年前由香港開始，其後在不同國家巡迴。主辦單位特別安排在巡迴特展的起點——香港，舉辦全新活動「100%多啦A夢櫻花節」，讓香港多啦A夢迷在復活節長假期中，與換上櫻花造型的多啦A夢及其好友一同沉浸於粉色春日氛圍。

「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，大型粉紅色多啦A夢設於啟超道入口可供打卡。（梁鵬威攝）

「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，大型粉紅色多啦A夢設於啟超道入口可供打卡。（梁鵬威攝）

ARR今日舉行傳媒預展。其中希慎廣場地面有紀念品店，售賣全球首發的紀念品。當中最矚目的產品是限量200個的「櫻花多啦A夢玫瑰金色銅像雕塑」，由銅及施華洛世奇仿水晶製成，售價3,980元。若想進入商店須預先在Klook平台登記。

「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，紀念品店設於啟超道入口，不過需持「整理券」（入場券）才可購買。（梁鵬威攝）

「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，啟超道入口旁有特設飲品販賣機，每罐30元。（梁鵬威攝）

最矚目的產品是限量200個的「櫻花多啦A夢玫瑰金色銅像雕塑」，由銅及施華洛世奇仿水晶製成，售價3,980元。（ARR提供圖片）

一樓則設手作區，到場人士可於現場挑選不同款式的布質吊牌鎖匙扣，並根據個人喜好自由配搭多款多啦A夢法寶刺繡章、英文字母或數字章，拼湊出獨一無二的專屬配件。

「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，持「整理券」人士可在一樓多啦A夢手作區，付款拼湊個人專屬法寶吊牌。（梁鵬威攝）

「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，持「整理券」人士可在一樓多啦A夢手作區，付款拼湊個人專屬法寶吊牌，由工作人加熱壓製。（梁鵬威攝）

「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，一樓多啦A夢手作區旁設有紀念品扭蛋機，每次一代幣，每個60元。（梁鵬威攝）

五樓中庭則設「飯糰多啦A夢拼圖挑戰」。這是一場考驗反應與速度的競賽，攤位旁邊設有每日排行榜，排行前三名的頂尖好手將可獲得極其珍貴的特別版飯糰多啦A夢咕臣乙個。旁邊亦有經典拋波遊戲，參加者可贏取多款主題獎品。

「100%多啦A夢櫻花節」4月2日舉行開幕前預覽， 項目設於銅鑼灣希慎廣場，五樓互動遊戲區又有粉紅色多啦A夢供打卡，並可以付款玩扭蛋機。（梁鵬威攝）