香港策劃多啦A夢展3.27起東京登場　多啦A夢櫻花節4月銅鑼灣舉行

由香港創意品牌AllRightsReserved（ARR）主辦及策劃的《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展自2024年7月香港開展後，先後巡迴亞洲六個城市，ARR今日（9日）公布，多啦A夢將會「返鄉下」，3月27日起在日本東京展出。



ARR並公布，4月3日至19日將在銅鑼灣希慎廣場舉行「100%多啦A夢櫻花節」，同場會發售新設計、以粉紅色為主調的各款新多啦A夢限定產品，當中也會有東京展覽站部分紀念品出售，會率先於3月31日至4月2日在網上接受預購。



「100%多啦A夢櫻花節」會發售新設計、以粉紅色為主調的各款新多啦A夢限定產品。（ARR提供圖片)

「100%多啦A夢櫻花節」會發售新設計、以粉紅色為主調的各款新多啦A夢限定產品。（ARR提供圖片)

「100%多啦A夢櫻花節」會發售新設計、以粉紅色為主調的各款新多啦A夢限定產品。（ARR提供圖片)

東京站展覽於3月27日至9月30日舉行

《100%多啦A夢 & FRIENDS》巡迴特展2024年7月至8月初在香港舉行後，先後移師上海、曼谷、廣州、台北、武漢、高雄展出。ARR今日公布，將會將這份創意帶回多啦A夢的故鄉日本，於3月27日起作為東京有明全新展覽地標TOKYO DREAM PARK的開幕首個活動，展期至9月30日。

ARR在過去周六及周日（7及8日），於東京上空上演日本首個多啦A夢主題的無人機匯演，除了保留香港無人機首演的經典內容。更額外呈現四個專為該站設計的原創形象，包括櫻花及飯糰多啦A夢，為展覽預熱。

日本首個多啦A夢主題無人機匯演3月7日及8日在東京上空上演。（ARR提供圖片)

日本首個多啦A夢主題無人機匯演3月7日及8日在東京上空上演。（ARR提供圖片)

日本限定「櫻花多啦A夢」將在香港櫻花節登場

為慶祝這個由香港主辦的盛事在國際舞台大獲成功，ARR表示，為感謝本地支持者，同時配合櫻花季節，公布4月3日至19日在銅鑼灣希慎廣場舉行「100%多啦A夢櫻花節」，讓香港粉絲在復活節長假期中，也可看到日本限定的獨特「櫻花多啦A夢」及其好友造型公仔。

ARR公布4月3日至19日在銅鑼灣希慎廣場舉行「100%多啦A夢櫻花節」。（ARR提供圖片）

▼2024年7月《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展開展▼



+ 4

+ 14

希慎廣場限定商店發售多款主題紀念品

「100%多啦A夢櫻花節」跨越希慎廣場三個樓層，啟超道入口地面層設有限定商店，發售多款主題紀念品，並配備主題自動販賣機及扭蛋專區。一樓有多啦A夢手作區，粉絲可製作專屬的布質吊牌鎖匙扣；同層設有限定主題自拍亭及多部扭蛋機。五樓中庭設有互動遊戲區，場內設有兩個互動遊戲攤位。

「100%多啦A夢櫻花節」將於4月3日至19日在銅鑼灣希慎廣場舉行。(ARR提供圖片)

+ 4

「櫻花多啦A夢」及「飯糰多啦A夢」毛絨鎖匙扣有得賣

ARR表示，本次香港活動會推出全新設計及製作紀念品，當中絕大部分款式只在香港櫻花節首發。針對巡演中最受歡迎的明星商品「毛絨鎖匙扣」，除了「櫻花多啦A夢」及「飯糰多啦A夢」款式，本次更特別推出了7款專為是次活動創作的全新造型。限定商店同步引入了部分東京展場限定紀念品，讓香港觀眾也能直接在港買到。

+ 10

限定商店入場券4月1日起KLOOK開放登記

ARR公布，限定商店「入場整理券」將於4月1日上午11時起在KLOOK平台開放登記。參觀者需要提前網上預約限定商店具體的入場日期和時間，每個時段的入場名額有限，將按照先到先得的原則進行分配。

官方網站DDT Store將於3月31日上午11時起，率先開放限時網上預售，4月2日晚上11時結束，只限預售部分商品及只限香港及指定地區購買。粉絲可選擇於4月6日起親臨希慎廣場5樓換領處現場領取，或選擇由4月9日起陸續安排快遞出貨配送。由4月3日起，所有紀念品將轉為僅限於銅鑼灣體驗店現場發售。

+ 23

「多啦A夢櫻花節」系列紀念品發售安排。

「100%多啦A夢櫻花節」詳情。