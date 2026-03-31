本港策展多啦A夢特展獲邀日本舉行　ARR創辦人林樹鑫：其實好難㗎

《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展於3月24日在日本東京開幕。在前一日的發布會上，被稱為「策展鬼才」的香港創意品牌AllRightsReserved（ARR）創辦人林樹鑫（SK Lam）以英語致辭，介紹這次特展「衣錦還鄉」的特色。



《100%多啦A夢 & FRIENDS》巡迴特展2024年7月至8月初在香港舉行，成為城中熱點，其後一年多移師上海、曼谷、廣州、台北、武漢、高雄展出，最終這個由港人策劃的日本IP（知識產權）展覽在本月回到日本舉行，林樹鑫接受《香港01》專訪時指「其實好難㗎」，「我覺得都印證咗我哋公司團隊在市場上是強的、做得好」，才獲日本方面邀請，到多啦A夢發源地展出。



《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展於3月24日在日本東京開幕，12米高的畫家造型多啦A夢矗立在露天廣場。（倪清江攝）

《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展於3月24日在日本東京開幕，露天廣場擺放了數十個多啦A夢不同造型公仔，其中柴犬、飯團、櫻花及相撲手造型為日本展覽新設。（倪清江攝）

《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展於3月24日在日本東京開幕，露天廣場擺放了數十個多啦A夢不同造型公仔，其中柴犬造型為日本展覽新設。（倪清江攝）

《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展於3月24日在日本東京開幕，露天廣場擺放了數十個多啦A夢不同造型公仔，其中飯團造型為日本展覽新設。（倪清江攝）

《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展於3月24日在日本東京開幕，露天廣場擺放了數十個多啦A夢不同造型公仔，其中櫻花及相撲手造型為日本展覽新設。（倪清江攝）

ARR創辦人林樹鑫說，當初策展巡迴展覽時不包括回到日本展出，是日方看到展覽十分成功，遂邀請他們到日本舉辦。（倪清江攝）

12米高畫家造型多啦A夢屹立在露出廣場 新增4個新造型

展覽為東京有明台場全新展覽地標、朝日電視TOKYO DREAM PARK開幕項目。跟香港覽一樣，史上最高的12米高畫家造型多啦A夢，屹立在露出廣場，並有數十個曾在本港展出的多啦A夢公仔，不過當中有四個是日本展覽新造型，分別為柴犬、飯團、櫻花及相樸手，收費區則有作者、日本漫畫家藤子．F．不二雄書枱裝置、復刻原稿、部分多啦A夢公仔、「胖虎」參加唱歌比賽短片，以及為日本展覽特製新短片，展示多啦A夢利用法寶變身柴犬、飯團、櫻花及相樸手。

《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展於3月24日在日本東京TOKYO DREAM PARK開幕。(倪清江攝）

《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展於3月24日在日本東京TOKYO DREAM PARK開幕。(倪清江攝）

在3月23日的發佈會上，多啦A夢「親自」到場祝賀。（倪清江攝）

在3月23日的發佈會上，多啦A夢與一班主角「親自」到場祝賀。（倪清江攝）

ARR「特別協力」 展覽「基因」來自香港

這次展覽由日本TOKYO GREEN BIZ策劃，ARR「特別協力」，然而展覽的「基因」其實是來自香港，將多啦A夢這個IP「外銷」後「衣錦還鄉」。在開幕前一日的發布會上，藤子．F．不二雄次女、Fujiko Pro（藤子プロ）社長勝又日子和朝日電視董事都上台致辭，多啦A夢與一班主角「親自」到場祝賀。

《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展東京站復刻作者、日本漫畫家藤子．F．不二雄生前工作書枱裝置。（倪清江攝）

《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展於3月24日在日本東京開幕，展覽跟香港場次有很多相同。（倪清江攝）

《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展於3月24日在日本東京開幕，展覽跟香港場次有很多相同。（倪清江攝）

《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展於3月24日在日本東京開幕，展覽跟香港場次有很多相同。（倪清江攝）

《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展於3月24日在日本東京開幕，展覽跟香港場次有很多相同。（倪清江攝）

《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展於3月24日在日本東京開幕，展覽跟香港場次有很多相同。（倪清江攝）

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▼2024年7月13日 《100%多啦A夢& FRIENDS》香港展覽免費區▼



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林樹鑫：策展巡迴展覽時不包括回到日本展出

林樹鑫說，當初策展時已定為巡迴展覽，但不包括回到日本展出，「係佢地邀請（我們），都唔係我哋諗。有啲市場係我哋搵嘅，多數都係我哋搵嘅，去返主場（日本）就係佢哋邀請。」他指通常IP發源地有自己的相關班底，都不太鼓勵相關的項目回到主場，而日本展覽本身很專業，「其實好難㗎......但我覺得世界係改變緊。」

我覺得都印證咗我哋公司團隊在市場上係是強、做得好，我諗亦都係好彩地因為啲作品好，啲人欣賞，亦都有知音人。 ARR創辦人林樹鑫

台場無人機表演現公司商標 林樹鑫：嗰下幾過癮

在開幕前同樣有香港會場的無人機表演，位置在台場海旁，出現ARR商標，林樹鑫引以為傲，「嗰下幾過癮，自己logo（商標）喺外國天空出現。」

《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展日本東京站新增4個多啦A夢造型公仔，相關商品極受歡迎，每人限買一款一個，圖為櫻花多啦A夢。（倪清江攝）

《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展日本東京站新增4個多啦A夢造型公仔，相關商品極受歡迎，每人限買一款一個，圖為柴犬多啦A夢。（倪清江攝）

《100%多啦A夢& FRIENDS》巡迴特展日本東京站新增4個多啦A夢造型公仔，相關商品極受歡迎，每人限買一款一個，圖為相撲手多啦A夢。（倪清江攝）

訓練員工做事要仔細 要有超前部署先知先覺

林樹鑫表示，Fujiko Pro的團隊和朝日電視很欣賞公司和員工才華，粉絲也認同，「佢哋覺得我哋捉到喜好去做呢件事，所以係我覺得係延續到IP，創業難、守業更難，佢哋覺得做到件事。」

林樹鑫表示，一直訓練員工做事「仔細度好高」，「我哋對啲同事嘅細微位，坦白講其實都係好高。」以今展覽為例，日本方面沒有預到粉絲對商品的反應，ARR則一早點出，粉絲反應會很熱烈，尤其是櫻花多啦A夢，「要準備賣晒點算啦，應該點樣部署。一個主辦通常要有超前部署，即係你要先知先覺，你要知道嗰啲問題。」

客戶係最實際嘅嘢，當你如果收到投訴先去反思，已經too late（太遲），尤其是呢啲咁慣常嘅嘢，其實大家已經覺得唔應該再發生太多。 ARR創辦人林樹鑫

日本首個多啦A夢主題無人機匯演3月7日及8日在東京上空上演。（ARR提供圖片)

日本首個多啦A夢主題無人機匯演3月7日及8日在東京上空上演。（ARR提供圖片)

▼2024年7月17日 多啦A夢第二次無人機表演預演▼

