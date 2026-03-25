Art Basel巴塞爾藝術展｜羅淑佩：未來5年香港成亞洲區唯一主辦地

「2026年巴塞爾藝術展香港展會」（Art Basel Hong Kong 2026）後日（27日）起一連三日在香港會議展覽中心舉行，展會匯聚來自41個國家及地區的240間頂尖藝廊。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（25日）宣布與巴塞爾藝術展敲定協議，確定未來5年香港是亞洲區內唯一展會，羅淑佩認為有關安排鞏固香港成為唯一主辦城市的地位，意義非凡。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩3月25日宣布與巴塞爾藝術展敲定協議，確定未來5年香港是亞洲區內唯一Art Basel巴塞爾藝術展的展會。（資料圖片）

羅淑佩今日指，香港與巴塞爾藝術展會更緊密合作，研究以不同形式吸引藝術愛好者及收藏家來港，港府亦會以文藝及盛事活動配合巴塞爾藝術展，令出席者感受香港文藝氛圍及城市魅力

羅淑佩又指，展會規模將更大，影響力亦會更廣，會積極以高水平的文藝表演、盛事活動配合展會，而與巴塞爾藝術展達成的協議除了每年3月的展會，巴塞爾藝術展會在香港進行藝術教育、社區藝術活動，同時協助完成藝術品交易的研究。