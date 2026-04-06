「靚仔醫生」蘇浚祈捲電擊照泄病人私隱風波　醫管局︰現已非員工

ViuTV選秀節目《全民造星III》參賽者、被稱「靚仔醫生」的蘇浚祈近日捲入社交平台泄露病人私隱風波，蘇回應稱推斷遭前同事報復抹黑。最新，有聲稱蘇的前同事報料指，蘇浚祈已被醫院官方WhatsApp群組被移除，下月當值表也不見蘇名字，估計他已主動離職或遭解僱。醫管局回應指，早前已嚴肅調查及全面檢視事件，涉事人員現非醫院管理局員工。



有網民近日在網上社交平台Threads發文指，有醫生將在急救房搶救病人的畫面發布在社交平台。（Threads@joelo2022圖片）

涉事醫生IG帳戶名稱為「sojendr」，中文名為蘇浚祈，為早前ViuTV選秀節目《全民造星III》參賽者、被稱為「靚仔醫生」。（Threads@redhorseredsheep圖片）

《醫院管理局附例》禁止在公營醫院內拍攝照片或影片，以保護病人隱私。根據網民上月上傳的截圖顯示，一名急症室醫生IG帳戶「sojendr」於限時動態發布一張在急症室急救房內搶救病人的照片，顯示有疑似醫護人員在場圍着正接受搶救的病人。有關截圖在網上被傳開引來熱議，指控該公院醫生在網上發布急症室救人時的片違反醫院規定及醫生專業操守。

造星「靚仔醫生」蘇浚祈捲泄病人私隱風波

捲入此風波的是ViuTV選秀節目《全民造星III》參賽者、被稱「靚仔醫生」的蘇浚祈，醫管局3月21日回應指，九龍西醫院聯網會檢視事件，強調非常重視保障病人私隱，絕不容許員工以任何形式泄露病人私隱，若發現有員工違反規定，將根據既定人事程序處理，有需要時轉交相關監管機構跟進。

涉事醫生亦在IG上傳到訪非洲時在當地醫院治理病人的相片。（Threads@winkpigwestoid圖片）

翻查《全民造星III》資料顯示，2020年蘇浚祈Jensen年約31歲，入行年資6年，IG用戶名稱正是「sojendr」。（ViuTV＠FB圖片）

蘇浚祈回應︰遭已離職同事開設大量假帳號報復抹黑

記者當日在IG向蘇浚祈查詢，至今沒回應，而蘇浚祈翌日透過IG限時動態發聲，澄清事件，推斷遭到已離職的同事區醫生，刻意報復抹黑，稱在數個月前已發現區醫生有嚴重操守問題，曾私下提醒但不果，更遭粗口回敬，於是他向醫委會上報對方有違專業守則，估計有人因而抹黑報復，因此已報警求助。

不過，有聲稱蘇浚祈前同事報料，聲稱蘇浚祈回應目的為推卸責任，包括「有人在網上開設大量假帳號抹黑，包括將兩年前的儀器測試訓練，僅限醫生同事間傳閱由他人拍照的記錄，惡意扭曲為我急救病人中打卡，更以其他假帳號偽造及抹黑我的工作」。

+ 11

醫管局︰早前已嚴肅調查並全面檢視事件 蘇浚祈現非員工

該讀人士又強調，醫院測試儀器的地點是發燒診所，絕非急救病房，因此不可能是訓練場面，又稱據其醫護朋友透露，蘇浚祈踢出醫院官方的WhatsApp群組，下個月的當值表也無他的名字，推斷蘇浚祈已主動離職或被解僱。

九龍西醫院聯網回應《香港01》指，一貫極度重視保障病人私隱，重申所有員工必須嚴格遵守相關規定，以保障病人私隱不受侵犯，絕不容許有任何形式的違規行為。聯網早前已嚴肅調查並全面檢視事件，涉事人員現非醫院管理局員工。