醫管局病人資料外泄　局方：公布須符刑事調查　遺憾妄顧事實評論

醫院管理局上周公布5.6萬名病人資料外泄，局方今日（5日）補充，事件是由醫管局的恆常監察系統主動發現，由於今次事件懷疑涉及刑事成分，對外公布的時間及內容必須符合刑事調查相關法例，以配合執法機關的調查工作和尊重司法程序為大原則，對於有評論妄顧事實及相關法例，醫管局表示遺憾。



醫管局病人資料外洩至「暗網」，逾5.6萬人受影響。(資料圖片)

醫管局：事件是由恆常監察系統主動發現

醫管局上周六（4日）公布，上周五（3日）凌晨發現一宗懷疑未經授權將病人資料取走並於第三方平台洩漏的個案，受影響人數超過5.6萬人，涉及個人資料包括姓名、身份證號碼、性別、出生日期、醫院編號、預約日期，以及健康資訊。

局方今日補充，事件是由醫管局的恆常監察系統主動發現，並隨即通報相關執法及監管機構。局方稱高度重視事件，已即時採取多項措施嚴肅跟進，包括嚴正檢視內部網絡系統、盡快以不同形式聯絡受影響病人，以及設立熱線供病人查詢等。

醫管局表示，對外公布的時間及內容必須符合刑事調查相關法例。（資料圖片）

因懷疑涉及刑事成分 公布需配合執法機關調查工作

醫管局表示，一直以開誠布公的態度，適時透過合適方式向公眾交代不同類型事件。今次事件懷疑涉及刑事成分，對外公布的時間及內容必須符合刑事調查相關法例，以配合執法機關的調查工作和尊重司法程序為大原則；醫管局亦需要確保事件中各項跟進措施能妥善進行，以便對外公布相關事件的跟進工作。

局方稱，在考慮上述因素後，已於發現事件當天就傳媒查詢盡快作出回應，並於稍後時間主動透過新聞稿及向全體員工發放電郵公布更多詳情。對於有評論妄顧事實及相關法例，醫管局表示遺憾。局方會繼續全面配合警方調查事件，以及採取一切可行措施，務求將對病人的影響減至最低。