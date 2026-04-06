暴雨礙咖啡節科普　雷暴警告可戶外活動且有分區嗎？天文台有解說

復活節長假遇上天公不造美，天文台4月4日及5日連續兩日發出黃色暴雨警告信號，「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」4月4日因惡劣天氣取消室外沙灘獵蛋環節，雨天亦令西九咖啡節現場草地變為泥濘地，主辦單位即時在地面鋪膠板，及安排吸水。入場人士則各出奇謀，或赤腳，或以膠袋包裹雙腳。



天文台預計今日（6日）大致多雲，有幾陣驟雨。下午短暫時間有陽光。吹和緩至清勁南至西南風，高地間中吹強風。



雖然天氣稍好轉，但「放假先至嚟落雨」下，近日不少人會問到雷暴警告下可以繼續戶外活動嗎？原來，大家一直較為冷對待的雷暴警告也有「分區」，如果雷暴在短時間內只影響某一地區，天文台會在雷暴警告中說明雷暴影響的區域，提醒市民作出適當的安排。



4月25日凌晨時份，本港東部有雷暴及大雨，在將軍澳以東上空不時有閃電。（資料圖片/倪清江攝）

雷暴警告是什麼？

．當雷暴將至香港天文台會發出雷暴警告，提醒市民雷暴可能在短時間內（一至數小時內）影響香港境內地方。雷暴警告能讓可能受雷暴影響的人士有所提防（例如工程師或承建商可及早為正在工地施工的工人作出安排），並提醒有關政府部門及機構採取相應的安全措施。

雷暴警告時要做什麼？

天文台指雷暴發生時請採取以下預防措施：

1. 如身處室外，請立刻或儘快到安全地方躲避。

2. 離開水面。切勿在戶外游泳或進行其他戶外水上運動。

3. 切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。

4. 提防強陣風或猛烈陣風。留心被飛散或墜落物件擊中。

5. 在高速公路或天橋上的駕車人士應減低車速，提防強陣風或猛烈陣風吹襲。

6. 若目擊龍捲風或水龍捲：

- 切勿企圖靠近，應保持冷靜，迅速遠離，前往安全避風地點，例如躲入堅固的建築物內。

- 若龍捲風或水龍捲距離較近來不及躲避，應迅速伏於低地，並盡量遠離廣告牌、燈柱、大樹等。

- 如在室內，應遠離窗戶、蹲伏在地上並用手或厚墊保護頭部。

- 如在室外，應遠離樹木、汽車或其他可被龍捲風吹起的物件。

7. 海上的小艇應小心提防狂風或水龍捲襲擊。

8. 離開受大雨影響的低窪及排水欠佳地區，以防水浸。

在西九文化區藝術公園大草坪舉行的西九咖啡節，4月5日遇上黃色暴雨，本身的茵茵綠草變為泥濘。（資料圖片/洪戩昊攝）

雷暴警告有分區？雷暴警告區域是什麼？

天文台曾撰文稱發出雷暴警告時，若預計雷暴只影響某區域，會在警告的內容列明受雷暴影響的範圍（例如大嶼山、新界北部）以提醒當區市民作出適當防範措施。雷暴警告只涉及個別區域時，「我的天文台」流動應用程式主頁上的雷暴警告圖標會出現一個紅點，按下圖標可從地圖看到受雷暴影響的區域。

如果雷暴影響的範圍很廣或變化迅速不定，有機會影響香港大部份地區時，天文台則不會在雷暴警告中作分區描述。

雷暴警告下可以繼續戶外活動嗎？

同一文章稱天文台曾收到一些市民的查詢，問當天文台發出了雷暴警告，是否必須停止戶外活動。文章指，如果市民身處在雷暴警告沒有提及的區域，可考慮在安全情況下進行戶外活動，期間繼續留意天氣的變化。

文章又建議大家除了留意雷暴警告內容，亦同時利用天文台的閃電位置資訊或指定地點閃電戒備網頁，查看閃電「實際發生」的位置及與身處位置的距離，以判斷是否適合進行戶外活動。據知康樂及文化事務署的場地管理人員一般會在雷暴警告生效時，留意天色變化，並參考警告內容及閃電位置資訊網頁，決定應否開放泳池、泳灘或水上活動中心。一些屋苑會所的泳池也有類似安排，不會單純因為有雷暴警告而關閉泳池。