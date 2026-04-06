《給十九歲的我》預告從遠東電影節網站下架　據悉未取消參展

具爭議的英華女學校紀錄片《給十九歲的我》參展意大利遠東電影節，再掀風波。事件的主角「阿聆」曾詢問是否已剪走她的部份，惟校方未有回應，不過據了解參展的版本已重新剪輯，裁走阿聆的部份。另一位主角「阿佘」亦表示，日前看新聞報道才知《給》正式參展，對此感到「嬲及無奈」。



而電影節網站原有今屆所有入圍電影預告片，今日（6日）卻被發現下架了《給》的預告。據了解發行人方面正處理「阿佘」問題，未取消參展。



《給十九歲的我》電影海報。

《給十九歲的我》將會在意大利遠東電影節期間進行特別放映。（遠東電影節官方網頁截圖）

電影節網站原有今屆所有入圍電影預告片，現時《給》的預告卻已下架。（遠東電影節網站截圖）

英華女學校前校長李石玉如於2011年委託校友張婉婷拍攝紀錄片《給十九歲的我》，電影紀錄英華女學校舊校舍重建，再搬回重建新校的過程，並以六位千禧年代出生的學生為追訪對象。

電影原打算在校內放映並進行籌款，後於2022年9月起優先放映，再於2023年2月公映。上映後，有被拍攝的舊生指學校和製作方漠視其意願，將紀錄片公開上映；紀錄片部份片段更以偷拍手段拍攝。在一片爭議聲下，電影上映四日便急煞停。

上映時，有份參與演出的女學生跟導演張婉婷（右二）返到母校宣傳。（資料圖片）

《給》於意大利電影節公映 主角：不同意

事件在2026年再有新發展。根據歐洲最大規模的亞洲電影節——遠東電影節公布的片單，《給》以特別放映類別，入圍電影節「非競賽單元」，將在電影節公映。其中一名參與拍攝的女生阿聆回覆媒體《Wave. 流行文化誌》指，得悉電影會再作重新放映後，便收到校方通知該放映安排。她向校方詢問是否已剪走她的在片中的部份，惟校方未有回應。她重申不同意電影以任何形式進行公開放映。據悉，參展的版本已重新剪輯，裁走阿聆的部份。

另一位主角「阿佘」亦表示，日前看新聞報道才知《給》正式參展，對此感到「嬲及無奈」。

而電影節網站原有今屆所有入圍電影預告片，今日卻被發現下架了《給》的預告。