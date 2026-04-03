《給十九歲的我》將於意大利遠東電影節放映 張婉婷：唔係好清楚
撰文：吳美松
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英華女學校紀錄片《給十九歲的我》2023年全港公映時，因涉及拍攝倫理爭議，包括未獲片中所有學生同意便決定公映等，令上映四天便決定落畫。
不過，根據新一屆意大利烏甸尼遠東電影節放映名單，《給十九歲的我》以「特別放映」類別入圍，屆時導演張婉婷等6位團隊成員亦會出席4月底舉行的電影節。《香港01》向張婉婷查詢時，她表示「都係發行人搞嘅，我都唔係好清楚」。
團隊6人將赴電影節 張婉婷稱不清楚 「發行人搞」
遠東電影節是歐洲最大規模的亞洲電影節，今年將於4月24日至5月2日，在意大利烏甸尼（Udine）劇院Teatro Nuovo Giovanni da Udine舉行，將放映76部影片。
根據電影節公布的片單，《給十九歲的我》以特別放映類別，入圍電影節「非競賽單元」，屆時電影會在電影節公映。包含張婉婷在內，執行導演郭偉倫等6位團隊成員將會出席電影節。
《香港01》今日致電張婉婷查詢對紀錄片在電影節放映是否知情，張婉婷稱「都係發行人搞嘅，我都唔係好清楚」，指需時了解，隨後便無回應。記者再以短訊向張查詢，是否已取得片中所有學生同意重新公映、學校是否知情等，正候回覆。
紀錄片製作歷時逾10年 片中女學生指未獲同意公映
英華女學校前校長李石玉如於2011年委託校友張婉婷拍攝紀錄片《給十九歲的我》，該片為第41屆香港電影金像獎最佳電影得主。電影紀錄英華女學校舊校舍重建，再搬回重建新校的過程，並以6位千禧年代出生的學生為追訪對象，拍下她們的成長。
《給十九歲的我》原打算在校內放映並進行籌款，後於2022年9月起優先放映，再於2023年2月公映。上映後，有被拍攝的舊生指學校和製作方漠視其意願，將紀錄片公開上映；紀錄片部份片段更以偷拍手段拍攝。單車運動員李慧詩亦表示，對於紀錄片使用自己被受訪的片段毫不知情。在一片爭議聲下，電影上映4日便急煞停。(詳見另稿)
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