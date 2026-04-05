《給十九歲的我》參展意大利電影節　據悉已刪除反對播放阿聆戲份

具爭議的英華女學校紀錄片《給十九歲的我》參展新一屆意大利烏甸尼遠東電影節，再掀風波，事件的主角王卓聆「阿聆」曾詢問是否已剪走她的部份，惟校方未有回應，重申不同意電影以任何形式公映。據悉，參展的版本已重新剪輯，裁走阿聆的部份。



至於另一位主角「阿佘」表示，日前看新聞報道才知《給》正式參展，對此感到「嬲及無奈」，據了解發行人方面正處理。至於其他參與者，均在事前回覆同意參展。



導演張婉婷拍攝的紀錄片《給十九歲的我》，起初反應熱烈大獲好評，後在爭議聲中暫停上映。（《給十九歲的我》電影海報）

2026年遠東電影節將於4月24日至5月2日，在意大利烏甸尼（Udine）劇院Teatro Nuovo Giovanni da Udine舉行，將放映76部影片。（遠東電影節官網）

團隊6人將赴電影節 張婉婷稱不清楚 「發行人搞」

遠東電影節是歐洲最大規模的亞洲電影節，今年將於4月24日至5月2日，在意大利烏甸尼（Udine）劇院Teatro Nuovo Giovanni da Udine舉行，將放映76部影片。

根據電影節公布的片單，《給十九歲的我》以特別放映類別，入圍電影節「非競賽單元」，屆時電影會在電影節公映。包含張婉婷在內，執行導演郭偉倫等6位團隊成員將會出席電影節。《香港01》早前致電張婉婷查詢對紀錄片在電影節放映是否知情，張婉婷稱「都係發行人搞嘅，我都唔係好清楚」，指需時了解。

2023年1月28日，面對《給十九歲的我》觀眾的負面意見，導演張婉婷表示作品時間太近，暫未能客觀評價。（資料圖片/陳順禎攝）

上映時，有份參與演出的女學生跟導演張婉婷（右二）返到母校宣傳。（資料圖片）

紀錄片製作歷時逾10年 片中女學生指未獲同意公映

英華女學校前校長李石玉如於2011年委託校友張婉婷拍攝紀錄片《給十九歲的我》，該片為第41屆香港電影金像獎最佳電影得主。電影紀錄英華女學校舊校舍重建，再搬回重建新校的過程，並以6位千禧年代出生的學生為追訪對象，拍下她們的成長。

《給十九歲的我》原打算在校內放映並進行籌款，後於2022年9月起優先放映，再於2023年2月公映。上映後，有被拍攝的舊生指學校和製作方漠視其意願，將紀錄片公開上映；紀錄片部份片段更以偷拍手段拍攝。在一片爭議聲下，電影上映4日便急煞停。(詳見另稿)

《給十九歲的我》將會在2026年意大利烏甸尼遠東電影節期間進行特別放映。（遠東電影節官方網頁截圖）

當年紀錄片中一名參與拍攝的女生「阿聆」，在網上公開萬字文反對公映下，電影迅速落畫，但電影就在一片爭議聲在贏得《第41屆香港電影金像獎》最佳電影。

對於該電影將會在電影節期間進行特別放映，阿聆回覆媒體《Wave. 流行文化誌》，指得悉電影會再作重新放映後，便收到校方通知該放映安。她向校方詢問是否已剪走她的在片中的部份，惟校方未有回應，她重申不同意電影以任何形式進行公開放映。

據了解，在電影節播放的版本，已重新剪輯，刪除阿聆的演出部份。