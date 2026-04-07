復活節清明節長假結束236萬人次港人外遊　逾60萬人玩到盡今回港

一連五日的復活節及清明節長假今日（7日）結束，今日截至晚上9時，共有61萬人次港人回港。另今日有逾23萬港人出境，當中約17萬人「標尾會」北上。



由上周五（3日）長假開始至今日，共有235.8萬人次港人離境，當中181.5萬人次經陸路或海路北上內地，佔77%；比例較去年四日復活節假比率74.7%稍高。



4月7日復活節及清明長假期最後一日，大批港人陸續經高鐵返港，當中也有內地旅客「錯峰」來港遊玩。（湯致遠攝）

4月7日復活節及清明長假期最後一日，大批港人陸續經高鐵返港，當中也有內地旅客「錯峰」來港遊玩。（湯致遠攝）

11萬港人今經羅湖口岸回港 落馬洲支線及深圳灣口岸回港人數相若

長假最後一日，今日截至晚上9時，共有61萬人次港人回港。當中最多人經羅湖口岸回港，有11.1萬人次；其次是落馬洲支線口岸，有9.7萬人次；深圳灣口岸以9.6萬人次佔第三位；第四位為廣珠澳大橋口岸，有近8.8萬人次；其後為高鐵西九龍口岸，有6.3萬人次；5.8萬人次經機場回港，位居各口岸第六位。

約17萬港人趁假期最後一日「標尾會」北上

今日截至晚上9時，有23萬人次港人出境，撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭和港澳客輪碼頭出境人數，當中約17萬人趁假期最後一日「標尾會」北上。

累計236萬人次港人出境 77%北上 比去年多2.3個百分點

根據入境處數字，去年四日的復活節假共有186萬人次港人出境，當中139萬人次北上，佔比74.7%。而今年連同清明節的五日連假，則共有236萬人次港人離境，當中182萬人次北上，佔77%，比去年多2.3個百分點。

若連同長假前夕、4月2日出境人數，則共有299萬人次港人外遊，同期回落人次為270萬，即尚有近30萬人未回港。

復活節清明節長假首日、4月3日高鐵站人頭湧湧。（歐陽德浩攝）

至於內地訪客方面，上周六（4日）及周日清明節分別有13.2萬及12.3萬人次來港，昨日亦有8萬人次來港，三日清明節小黃金周合共有33.5萬人次來港。