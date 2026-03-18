DSE 2026｜75%受訪考生因考試成續感壓力　最多人以睡覺紓壓

本屆DSE中學文憑試筆試即將開考，一項調查顯示，有23.74%受訪考生表示升讀中六後，壓力程度達「非常大」，75.4%考生感到壓力的原因是考試成績，指家人期望則有43.3%。多達68.5%考生會選擇以睡覺處理壓力。



機構建議，政府需加強心理健康與防止自殺的宣傳，並透過社交媒體普及壓力處理方法。



本屆文憑試筆試即將開考。（資料圖片）

優才資源中心有限公司今（18日）發布《2026 DSE 考生溫習時間及壓力管理分析》。（優才資源中心有限公司提供圖片）

優才資源中心有限公司於去年11月至本年1月期間，以不記名問卷方式訪問了3,582位來自40間不同地區學校的應屆中學文憑試考生，期望更了解DSE考生如何管理溫習時間及處理壓力。

受訪考生共佔全港文憑試考生約7.7%。是次調查的Band 1學校組別約佔 41.98%，Band2學校佔接近 31.9%，而Band3學校則佔 26.1%。

考生感到壓力的原因。（研究截圖）

24%受訪考生指壓力「非常大」 5%稱完全不能夠承受壓力

調查結果顯示，在升讀中六後受訪考生認為壓力程度已達至「大」有28.73%，「較大」有 26.26%，「非常大」有23.74%，女生的壓力程度一般較男生高。

壓力來源方面，65.4%考生認為是個人因素。至於壓力原因，75.4%考生感到壓力的原因是考試成績，67%因個人前途，家人期望只有43.3%。另外，66.01%考生認為大部分能夠承受現有壓力，不過仍有5.05%考生認為完全不能夠承受壓力。

Band 1考生能夠承受大部分壓力 高於Band 2和Band 3考生

研究又顯示，69.86% Band 1考生能夠承受大部分壓力，分別比 Band 2和Band 3考生多 6.74及 6.51個百分點。Band3考生中，大部分不能承受壓力的比例最高，達17.83%。

至於有壓力考生會如何處理？68.5%考生選擇睡覺，64.4%選擇聽音樂，47.2%選擇打遊戲機。

68.5%選擇以睡覺處理壓力。（研究截圖）

機構建議，政府需加強心理健康與防止自殺的宣傳，投入更多資源，並透過社交媒體普及壓力處理方法；學校則應邀請非牟利機構舉辦心理輔導與情緒管理活動；家長在教育中扮演關鍵角色，透過耐心與理解、陪伴子女參與活動、安排休息及留意行為改變，協助孩子減壓並預防自我傷害。