中華文化節2026｜以「傳奇」為題　呈獻中國民間傳說和經典故事

第三屆「中華文化節2026」將於6月至9月舉行，今年文化節以「傳奇」為題，呈獻一系列取材自中國民間傳說和經典故事的多元化節目，部分更聚焦隋唐文化，重現洛陽古都的魅力，以當代視角和語言重新詮釋中華文化的精髓，呈現傳統文化的創新活力。



文化節邀得多個中國內地與香港的頂尖藝團和知名藝術家鼎力參與，將舉辦超過280場舞台精品節目及相關的延伸活動、電影放映、主題展覽、講座、工作坊以及社區和校園活動。



「中華文化節2026」海報。（政府新聞處提供）

「中華文化節」由文化體育及旅遊局呈獻、康文署轄下弘揚中華文化辦公室策劃，旨在弘揚中華文化，提升市民的國民身分認同及文化自信，並助力愛國主義教育工作，同時吸引並匯聚中國內地和世界各國的頂尖藝人和藝團來港交流。

開幕節目：舞劇《白蛇》

開幕節目舞劇《白蛇》由國際著名芭蕾舞藝術家譚元元擔任藝術總監，上海大劇院製作，匯聚各界頂尖藝術家、內地人氣舞者和海外星級華人舞蹈家組成「夢之隊」，透過芭蕾舞與中國舞的中西交融，重新詮釋一場自我探索和認知之旅。

作品既保留《白蛇傳》中遊湖借傘、水漫金山等經典橋段，亦運用大鐘、方圓等中華文化符號構建東方舞台美學，讓這個流傳千年的民間傳說與當代精神建立共鳴。

舞劇《白蛇》劇照。（政府新聞處圖片）

中國戲曲節：以「義薄雲天．滿台忠義」為主題

「中國戲曲節」作為「中華文化節」的核心部分，今年以「義薄雲天．滿台忠義」為主題，呈獻多個劇種中彰顯「忠、義」精神的傳奇故事。

頭炮節目「京劇大武生藝術展演」集合上海、北京、天津和湖北四大京劇院的當代頂尖武生演員，一連三日上演取材自《三國演義》、《水滸傳》等故事的精彩戲碼，盡展京劇武生的功架和唱腔。

中國戲劇梅花奬得主施夏明率領江蘇省演藝集團崑劇院的演員，一連兩日將崑曲精品《南柯夢》上、下本首次搬上香港舞台，演繹明代劇作家湯顯祖筆下的虛幻人生。本地名伶龍貫天、鄧美玲、阮兆輝、廖國森則擔綱上演新編粤劇《廣陵散》，演繹魏晉亂世下「竹林七賢」之一嵇康的文人風骨。

「京劇大武生藝術展演」宣傳照。（政府新聞處提供）

《南柯夢》宣傳照。（政府新聞處提供）

《廣陵散》宣傳照。（政府新聞處提供）

今年戲曲節帶來三個同屬梆子聲腔的地方劇種—豫劇（又稱河南梆子）、河北梆子和上黨梆子，並邀得多名梅花奬得主各展絕藝。

為配合洛陽作為今屆文化節的焦點城市，洛陽豫劇院院長、豫劇大師馬金鳳親傳弟子關美利將聯同王惠和賈文龍，演出馬派代表作《穆桂英掛帥》。來自河北省河北梆子劇院的吳桂雲、邱瑞德、郝士超和孫娜則帶來看家大戲《鍾馗》和《寶蓮燈》。

首次來港演出的山西省晉城市上黨梆子劇院，將由國家級非物質文化遺產項目上黨梆子藝術代表性傳承人陳素琴領軍，演出代表劇目《三關排宴》。

洛陽豫劇院的《穆桂英掛帥》劇照。（政府新聞處提供）

河北省河北梆子劇院的《鍾馗》劇照。（政府新聞處提供）

舞台精品：國風懸疑舞台劇及非遺項目古琴

康文署與紫荊文化集團將合辦兩台「國風國韻飄香江」系列舞台精品。上海話劇藝術中心的國風懸疑舞台劇《清明上河圖密碼》精心復刻宋代服飾、建築及非遺表演，與觀眾揭開汴京盛景下的詭譎殺局；新疆生產建設兵團雜技團的《唐古百戲》通過舞中幡、轉碟、高車踢碗等經典雜技重現唐代文化繁榮景象。

上海話劇藝術中心的《清明上河圖密碼》劇照。（政府新聞處提供）

《唐古百戲》設計圖。（政府新聞處提供）

國家級非遺項目古琴藝術代表性傳承人姚公白在「弦徽真趣」古琴音樂會中，將首次公演古琴譜集《指法匯參確解》（1821）版本中的琴曲《流水》。編舞家鄢小強的多媒體舞蹈作品《旋》以中國舞「螺旋」的動態呈現傳統舞蹈與現代科技的對話。明月耀香江—舞劇《樂和長歌》由湖北省歌劇舞劇院演出，重現一比一的復刻編鐘等古代樂器，展現「禮序乾坤，樂和天地」的文化內涵。

國家級非遺項目古琴藝術代表性傳承人姚公白。（政府新聞處提供）

湖北省歌劇舞劇院的《樂和長歌》劇照。（政府新聞處提供）

中國文學藝術界聯合會香港會員總會（香港文聯）今年繼續為文化節籌辦多項演出，包括《河洛唐舞》、《霓采華韻》—非遺之魂‧舞動千秋、《絲路迴響‧胡樂新聲》音樂會和《美麗香港2.0》跨界中西音樂匯演。

獲國家藝術基金資助，演戲家族的音樂劇《玉良》，將融合戲劇、音樂、舞蹈、視覺藝術與多媒體技術，刻劃出中國首位女西洋畫家潘玉良對藝術的追求與堅韌品格。另一位獲國家藝術基金資助的本地嗩吶演奏家馬瑋謙，在《DidaBoy的尋「樂」人生》音樂會中，將與爵士樂隊奏出跨界新聲。

精彩節目還有香港舞蹈團與康文署聯合主辦的吳冠中藝術贊助跨界系列：大型舞蹈詩《之間─吳冠中水墨行》、一桌兩椅慈善基金的南音劇場《小希的逍遙遊》、香港愛樂民樂團的《樂響盛唐—金鐘之聲IV：章海玥與香港愛樂民樂團》、竹韻小集的「琴‧源‧緣—黃安源與竹韻小集」和康文署主辦的2026「音樂小荳芽」音樂事務處學員音樂會—中樂。其他響應節目包括內蒙古藝術劇院的舞劇《騎兵》、香港話劇團《武松日記2026》、香港中樂團第50樂季開幕音樂會—「千簧一宇」和進念．二十面體的兒童藝術科技音樂劇場《五行中西》。

電影資料館首映西遊記4K數碼修復版

香港電影資料館將放映多個專題電影系列，包括「對話西遊」將首映《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》（1995）和《西遊記大結局之仙履奇緣》（1995）4K數碼修復版，及「中聯電影的藝術與寫實主義之旅」和「戲曲電影精選」系列的精選作品。香港文聯主辦《大師傳藝‧尋古知新》講座系列今年將邀得各文化藝術領域的專家主講，藉多元化的講題推廣傳統文化。

《西遊記大結局之仙履奇緣》（1995）（4K數碼修復版）劇照。（政府新聞處提供）

「中聯電影的藝術與寫實主義之旅」中的電影《危樓春曉》（1953）劇照。（政府新聞處圖片）

「中聯電影的藝術與寫實主義之旅」中的電影《危樓春曉》（1953）劇照。（政府新聞處提供）

上述各項節目、電影放映及講座的舉行日期和地點請參閱附件。除部分節目外，門票周二（14日）起於城市售票網發售，電話購票可致電3166 1288。本月14日至30日期間購買指定的「中華文化節」節目可享閃購優惠，另設有多項優惠購票計劃，如團體購票和套票優惠，以及新設「代代同行1+1」優惠等。查詢節目詳情及各項購票優惠，可致電2268 7321／2268 7323／2268 7325，或瀏覽「中華文化節」網站。

免費展覽及活動

由康文署與陝西省文物局聯合主辦的「香港賽馬會呈獻系列：長安萬象—陝西隋唐文明展」，將展出陝西及香港文物逾165件／套，讓觀眾透過珍貴文物感受隋唐兩代的璀璨，以及當時香港的商貿及軍事關要。香港文聯亦為今屆文化節籌辦「河洛連香江」及「霓裳越千年—隋唐服飾與現代設計」兩個展覽，透過文物、非遺活態展示、復刻服飾及當代設計跨界碰撞，展現河洛文化與隋唐美學的當代活力。

「香港賽馬會呈獻系列：長安萬象—陝西隋唐文明展」展品之一的白陶舞馬。（政府新聞處提供）

《多彩華藝》演藝嘉年華今年將於葵芳新都會廣場舉行，為巿民帶來舞台精品節目的選段和非遺表演藝術的演出。香港公共圖書館則透過展覽、書籍介紹和故事劇場等，介紹漢朝至唐朝時期的社會發展和文化風貌，將中華文化帶入不同社區。丙午年中秋綵燈會將展示多種主題的璀璨綵燈，與大眾共慶佳節。

《多彩華藝》演藝嘉年華設計圖。（政府新聞處提供）

「普及中華文化藝術專場」鼓勵師生透過參與多元化的文化節活動，提升對中華文化的興趣。「校園戲曲漫遊」將透過講解、示範表演、互動遊戲和流動展覽，讓同學能在校園內認識崑曲、京劇和粤劇的藝術特色。