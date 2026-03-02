藥材交易．梁振英｜創新平台促進中藥材守正交易

來稿作者：梁振英



中醫藥是香港醫療體系的重要組成部分，而香港助力國家中醫藥「傳承創新發展」的作用即將延伸至中藥材在內地的守正交易，這將是香港融入和服務全國的中醫藥發展大局、促進中醫藥高質量發展的重要舉措。



有好藥材才可以有好中醫、好成藥。每當出現藥材的質量參差、供應不穩定、供需關係不透明、市場割裂不統一，甚至因人為操控「造市」導致缺貨和價格波動，中醫師和生產成藥的藥企就成為無米之炊的巧婦。

香港是我國市場經濟歷史悠久而從未間斷的經濟體，生產和生活所需的各種商品市場體系完整、開放、透明、交易效率高，完全符合市場經濟的最高要求。

同時，香港社會法治意識強，消費者權益受政府、司法機關和消費者本人都高度重視，輿論監督有效，「假冒偽劣」商品基本絕迹。

從百多年前的「南北貿易」開始，香港做買賣的商譽十分優良，深得境內外買賣雙方信賴，因此在消費層面，香港是「購物天堂」，香港的珠寶零售和中西成藥是要例；在貿易層面，香港「買全球、賣全球」，也就是說，香港為買賣方提供「貿易服務」，賣的商品不是香港所產，買的商品也不完全是香港所需，香港的黃金、貴金屬和鑽石貿易是要例。

香港的貿易服務業促成大量各類商品在境內外成交，部份由香港促成交易的商品不經過香港口岸，不是轉口貿易，而是香港龐大的離岸貿易的一部份。香港的貿易服務業對香港GDP的貢獻僅次於金融服務業。香港在貿易方面的優勢是系統性的，在香港的貿易體系內一個關鍵而又鮮為人知的優勢就是有可信的、獨立的第三方提供的質量和安全檢測服務。這優勢同樣出現在香港會計師的審計服務和香港測量師的房地產評估服務等。這些獨立第三方專業服務提供的不僅是專業技術，更重要的是專業操守和誠信。

香港標準及檢定中心（STC)是香港首間、老牌、獨立、非牟利的第三方測試、檢驗及認證機構。自1963年成立以來，一直緊貼工業及貿易發展，致力為業界提供專業、可靠及全面的檢測服務，並發出不偏不倚的檢測報告，確保產品符合相關的質量及安全標準。近日大埔宏福苑大火揭露了大廈維修用的圍網耐燃性證書的問題，說明測試、檢驗及認證必須可靠。

我在2012-17年任行政長官期間，和時任食物衛生局高永文局長等官員大力推動香港的中醫藥發展，包括成立香港首家中醫醫院。卸任後，在2022年，我和永文、其他對發展中醫藥有擔當有力量的朋友，包括香港浸會大學中醫藥教授、醫院管理局原行政總裁、中藥藥企的創始人、立法會議員、華潤集團高管、國貨公司董事和貿易發展局原副總裁等牽頭成立非牟利的社會組織「中醫藥全產業鏈香港中心」，聯手中央部委和內地省市繼續發揮香港獨特作用，助力國家推動中醫藥傳承創新發展。

其中一個較大的動作是在廣州南沙成立全國性和會員制的中藥材線上貿易平台，名為「守創中藥貿易平台」（平台），目的就是打造一個線上市場，讓買賣藥材的雙方可以在最短的時間內找到對方、進行議價和完成交易。目前，相當多品種的藥材只有單對單議價形成的交易，沒有可供眾多買家賣家集中的平台，也因此沒有「貨比三家、客比三家」的市場，情況有點像沒有街市一樣；而為了避免質量出問題，不少藥厰要提供種子或種苗委託農民代種藥材。

平台的功能類似其他商品的交易所，有明確的商品品質和交易條件，同時避免買賣雙方各自提出不同的賒帳條件。平台完全為業界服務，只做B2B交易、不做B2C 零售。買賣雙方須為企業會員。為確保質量，規定所有在平台上放售的藥材必須通過香港標準及檢定中心（STC)的檢測及認證。

要做到「市場在資源配置中起決定性作用」這一要求，中藥材這重要資源既需要相對統一的市場，更需要有價格、品質和成交量透明、及時和真實準確的訊息，因此所有這些訊息將全部和實時向會員公示，為統一藥材市場、促進市場發展提供支撐。

平台的營運收入來自會員低廉的年費及成功交易的佣金，賣方付成交價不高於百分之五的佣金（不同藥材品種的佣金有所區別）。在平台正式營運後的推廣期內，賣方免佣6個月，買方免一年會員年費。

辦公地點設在廣州南沙的「守創中藥貿易平台」，將於4月9日下午在南沙和香港同步開鑼，初期將會有來自全國各地的108名會員及40種藥材在平台上交易。

這是香港助力國家促進中醫藥傳承創新發展的創始性工作，希望得到大家的關心和支持。今後，中醫藥全產業鏈香港中心的其他理事和專家會在本專欄向讀者繼續細說中醫藥發展的具體工作。

