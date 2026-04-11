九龍城潑水節｜市集增消費優惠送$10現金券　有檔主冀生意增長15%

「龍城美食潑水泰繽紛2026」今日（11日）起一連兩日在九龍城賈炳達道公園足球場舉行，今年市集設逾50多個攤檔，新增消費優惠，凡在指定商戶消費滿200港元，即可獲贈10港元現金券，可於市集內使用。有檔販以「將泰國食物帶上太空」的概念，以太空人裝扮推售芒果糯米飯味鼻通等泰式商品，吸引不少市民來觀看。有負責人指今年天氣較往年好，沒下大雨，期望有15%生意增長。不過，有市民形容部份商品售價較市面略貴，但仍可接受。



「龍城美食潑水泰繽紛2026」今日（11日）起一連兩日在賈炳達道公園足球場舉行，今年市集設逾50多個攤檔。(湯致遠攝)

「龍城美食潑水泰繽紛2026」今日（11日）起一連兩日在賈炳達道公園足球場舉行，今年市集設逾50多個攤檔。(湯致遠攝)

攤檔「泰士多」今年安排一名員工裝扮成太空人作招徠，負責人說「希望將泰國食物帶上太空」。（湯致遠攝）

攤檔「泰士多」負責人林先生是居港泰橋，已連續第三年在市集擺檔。(湯致遠攝)

今年市集設逾50多個攤檔，包括泰式美食、泰式按摩等。攤檔「泰士多」負責人林先生是居港泰橋，已連續第3年在市集擺檔。他認為人流比往年多，市民樂意消費，估計因天氣比去年好，沒下大雨，且愈來愈多人知道潑水節活動。他期望今年有15%生意增長，又透露其附近經營的餐廳最近兩日都訂座預約爆滿，活動帶動人流，笑說「年年都有信心」。

攤檔「泰士多」負責人林先生是居港泰橋，已連續第三年在市集擺檔。(湯致遠攝)

攤檔「泰士多」今年安排一名員工裝扮成太空人作招徠，負責人說「希望將泰國食物帶上太空」。（任葆穎攝）

檔販以太空人裝扮營銷 場內多特色商品包括芒果糯米飯味鼻通

該攤檔繼去年以赤膊「猛男」吸客，今年再有新招，安排一名員工裝扮成太空人作招徠，以「希望將泰國食物帶上太空」的概念營銷，又推售芒果糯米飯味鼻通等特色商品。此外，今年活動新增消費優惠，凡在指定商戶消費滿200元，即可獲贈10元現金券，可於市集內使用。林先生稱留意到很多人使用優惠券，反應不錯。

今年活動新增消費優惠，凡在指定商戶消費滿200港元，即可獲贈10港元現金券，可於市集內使用。(湯致遠攝)

今年市集設逾50多個攤檔，當中有檔口售賣芒果糯米飯味鼻通等泰式商品。(湯致遠攝)

攤檔「泰士多」售賣芒果糯米飯味鼻通。（任葆穎攝）

攤檔「城寨風味」今年首度推出28元「原個即打西瓜汁」。(湯致遠攝)

「城寨風味」負責人周先生稱因不少商戶售賣椰青等常見商品，今年首度推出28元「原個即打西瓜汁」，「希望帶啲新嘢畀香港人」。(湯致遠攝)

有攤檔棄椰青改賣原個西瓜汁突圍：希望帶啲新嘢畀香港人

另一攤檔「城寨風味」同樣連續第3年擺檔，負責人周先生認為今日人流尚可，「但未到十足」，期望傍晚會更多人。他指，今年首度推出28元「原個即打西瓜汁」，因不少商戶售賣椰青等常見商品，「希望帶啲新嘢畀香港人」。

攤檔「城寨風味」今年首度推出28元「原個即打西瓜汁」。（任葆穎攝）

市民陳女士與小朋友參與潑水節後，在市集內購買一杯20元的「象啤」，認為比市價略貴，但仍可接受。(湯致遠攝)

市民陳女士與小朋友參與潑水節後，在市集內購買一杯20元的「象啤」，認為比市價略貴，但仍可接受。她說今年第二次參與，認為人流比往年少，但仍感到開心，估計明年會繼續來。

吳先生認為潑水節整體氣氛很好，在市集以30元購買特式飲品，說價錢可以接受。(李振邦攝)

吳先生與小朋友第一次到九龍城參與潑水節，認為整體氣氛很好，他其後在市集以30元購買特式飲品，說價錢可以接受，「始終氣氛，價錢都唔係咁care(在意)」。他表示曾在泰國參與潑水節，認為街道潑水的氣氛較佳，但他較喜歡在籃球場內潑水，笑說「唔洗周圍行」，水質亦較乾淨。

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麥美娟：潑水活動受歡迎 有助帶動周邊食肆消費

民青局局長麥美娟、民政事務總署署長杜潔麗及旅遊界立法會議員江旻憓亦有出席。麥美娟在開幕禮致辭時稱，去年九龍城潑水活動深受歡迎，有約8萬人參與，同時帶動周邊食肆消費，促進地區經濟。她說，今年活邀請泰國團體帶來泰國歌舞表演和泰拳邀請賽，又首次聯乘「龍城深度遊」的旅遊項目，設線上導覧活動。