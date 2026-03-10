許家印被追53億　債主獲准把許於柯士甸道單位　降價至275萬出售

中國恒大集團於2024年被頒令清盤，恒大創辦人許家印亦被高院頒令，須向和信恒聚投資控股中心，償還人民幣逾53億元債項，否則須依據押記令出售其名下物業。和信恒聚其後入稟，要求許交吉其位於尖沙咀柯士甸道於祥景樓一單位，並在法庭指示下，出售該物業以償還部份債項。案件今（10日）在高等法院再訊時，和信恒聚要求把物業的售價下降至275萬元，獲法官歐陽桂如批准。



原告為和信恒聚（深圳）投資控股中心（有限合夥），被告為許家印。許今日未有到庭，也沒有代表律師出席聆訊。

許家印早前已被下令需向原告公司償還53億元。（資料圖片）

許家印於2000年曾報住的祥景樓中層A室，屬兩房一廳設計。（網上圖片）

尖沙咀柯士甸道祥景樓。（香港01相片）

該單位已有47年樓齡

原告今陳詞指，早前已開始售樓程序，有潛在買家有意購入物業。原告亦指，涉案物業已有47年樓齡。申請把物業的售價下調至275萬元。

賣樓以償還許部份欠款

法官指，許家印沒有就案件存檔文件。此外，法官考慮物業已有47年樓齡，為了讓物業賣出，以償還許拖欠原告的部份款項，因此批准原告申請。

原告早前就單位申請押記令

入稟狀指，高等法院早前就一宗建築及仲裁案件，命令被告須在限期內向原告償還人民幣約53.18億元及9100元押記令申請費用。否則，被告擁有的尖沙咀柯士甸道144號祥景樓6樓A室物業須依照押記令被押記。

若被告違例拒轉讓 法庭可委任合適人士簽署

原告要求法庭頒令，被告須立即交出該空置物業予原告管有，並在法庭指示下出售，或由原告委任適當的房地產代理或拍賣人作私下交易或公開拍賣。而該單位一經售出，被告須簽署轉讓契約，將該物業或被告在其中的權益轉讓其買方名下。若被告違反命令，法庭可委任合適人士代表被告簽訂轉讓契約等，該物業的按揭淨銷售收益餘額應支付予原告作部份償還。

案件編號：HCMP 1084/ 2024