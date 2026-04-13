庭上拍照｜白內障婦稱想看清法官容貌　官信無惡意　准守行為2年

六旬婦涉於去年8月，在區域法院的法庭內拍攝法官郭偉健的照片，被控一項禁止在法院處所內作出記錄罪。案件今（13日）在東區裁判法院再訊時，控方指同意以簽保守行為方式處理案件。案情指，被告患有自內障，因想看清楚法官的樣子而拍攝。主任裁判官張志偉准被告自簽2000元，守行為2年。



女被告陸佩玲，65歲，退休人士。原被控於2025年8月28日，在灣仔區域法院15樓49號庭，未經合法授權拍攝法庭內人員的照片，即法官。

女被告陸佩玲稱想看清楚法官郭偉健(圖)的容貌，因而在庭內舉機拍照。(資料圖片)

女被告陸佩玲今在東區法院准簽保守行為2年。

庭上用手機對著法官拍照

她承認的案情指，被告的男友被控詐騙等罪，她於案發日下午陪男友到庭。法庭保安員於下午3時許，發現被告把手機的鏡頭對著法官，拍攝照片，事件因此報警。被告被捕後在警誡下稱：「我係有影相，因為我有自內障，純粹好奇心，想睇下法官個樣。」

官信被告沒有惡意准守行為

主任裁判官張志偉指，本案為單一事件，認為被告沒有惡意，准她自簽2000元，守行為2年，控罪撤銷。

案件編號：ESCC2517/2025