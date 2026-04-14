PayMe要求用滙豐信用卡增值須5.14前辦身份證認證 逾期無法使用
撰文：陶嘉心
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【PayMe／滙豐信用卡／身份證認證】愈來愈多人使用電支付工具付款，其安全性亦受到關注。近日滙豐銀行公布，使用電子支付平台PayMe用戶，如是用滙豐信用卡增值，必須在5月14日之前，新增香港新份證資料供認證，方可繼續全面使用PayMe付款、繳費、Apple Pay付款、過數、收款和請求付款等。若限期前未完成認證，無法使用。
PayMe用戶如用其他方式增值 毋須進行今次認證
PayMe近日向用戶發出通知，更新用戶認證要求，並指變動是因「保障你的PayMe錢包安全」，若用戶使用滙豐信用卡增值，但尚未認證身份，將會是這次新規定的主要對象。不過，如果用戶已新增香港身份證，或使用其他方式增值，則不受影響。換言之，並非所有用戶均受變動影響。
PayMe指出，用戶可以透過簡單步驟完成身份認證。用戶需前往PayMe應用程式中的「我的賬戶」，進入「設定」頁面，再點選「交易限額」，然後按指示「升級」。整個過程僅需按照提示掃描並上傳香港身份證的正反面即可。
根據PayMe指引 用戶可以透過以下4步驟完成身份認證：
1. 前往PayMe中的「我的賬戶」
2. 進入「設定」> 點選「交易限額」
3. 點按「需要提高交易限額？」中的「升級」
4. 按照頁面指示，掃描並上傳香港身份證的正反面，即可完成
如逾期無辦理 5月14日起不能付款和收款等
PayMe指出，如用戶未能在限期前完成身份認證，將會帶來影響。由2026年5月14日起，仍未新增香港身份證的用戶將無法使用多項主要功能，包括：
・所有與商店的交易，包括付款、繳費、銀聯卡及Apple Pay付款
・所有與朋友的交易，包括過數、收款、派發及收取利是
・所有「轉數快」交易
・增值
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