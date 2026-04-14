半數體育總會管治未獲認證　限期過後或被削資　港協修例增接管權

港協暨奧委會在2024年11月，要求各體育總會在2026年底或之前，因應實際運作情況落實執行《機構管治守則》。港協將於2027年初檢討執行情況，向達標屬會發出確認證書。如有總會未能提供認證，康文署可能會減少其資助撥款。為評估體育總會執行《守則》的進度， 港協將《守則》部分内容轉化「核心管治能力指標」。截至上月31日，有39個總會符合8成或以上指標，即佔所有總會的46%。



港協亦正草擬《章程細則》的修訂，賦權港協在體育總會出現嚴重事故時，可指派觀察員參與體育總會的董事會，甚至接管該體育總會。相關修訂預計於今年年底完成。



港協暨奧委會在2024年11月，要求各體育總會在2026年底或之前，因應實際運作情況落實執行《機構管治守則》。港協暨奧委會秘書長楊祖賜（右）和副會長霍啟剛（左）公布安排。（資料圖片/夏家朗攝）

現有39個總會符合8成或以上「核心管治能力指標」

文化體育及旅遊局呈交立法會的文顯示，如有總會未能提供認證，康文署可能會減少其資助撥款。當局指，康文署在考慮扣減機制時，會充分考慮運動員出賽及訓練需要，康文署會落實安排細節後通知各總會。

部分「核心管治能力指標」的例子。(立法會文件）

部分「核心管治能力指標」的例子。(立法會文件）

為評估體育總會執行《守則》的進度， 港協將《守則》部分内容轉化為「核心管治能力指標」，包括董事會管治、誠信管治、選拔運動員、教練及裁判的管理、會籍管理以及一般行政事務。港協會根據體育總會能否符合所有指標，考慮向其發出認證。截至上月31日，有39個總會符合8成或以上的「核心管治能力指標」，即佔全部總會的約46%。港協會繼續跟進各體育總會進度。

港協暨奧委會檢視體育總會機構管治水平結果。(立法會文件）

港協暨奧委會副會長霍啟剛（右）2024年11月公布，港協暨奧委會將成立一隊專業人士隊伍幫助各屬會處理行政事務。左為港協暨奧委會秘書長楊祖賜。（料資圖片／夏家朗攝）

港協修例 體育總會如出現嚴重事故 可派觀察員入董事會或接管

此外，為強化港協監管角色，港協正草擬《章程細則》的修訂，包括賦權港協處理與體育總會相關的投訴，以及當總會持續出現管制問題時，港協可處理解決方案。如出現嚴重事故，港協有權指派觀察員參與體育總會的董事會，甚至接管該體育總會。相關修訂預計於今年年底完成。

港協暨奧委會會員名單 （截至2026年3月31日）。（立法會文件）

港協暨奧委會會員名單 （截至2026年3月31日）。（立法會文件）

港協暨奧委會會員名單 （截至2026年3月31日）。（立法會文件）