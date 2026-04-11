油價補貼｜漁農界受惠或「唔使蝕」　議員：有兩至三成漁船將復航

國際油價波動，本港船用燃油價格近期急升，令漁農業界營運壓力加重，有漁民表示將提早休漁期。政府將動用約18億元，為公商用車船等提供柴油補貼。漁農界立法會議員陳博智稱，漁民對新措施感到開心及滿足，雖然補貼數額不大，但出海有機會「唔使蝕」，已有兩至三成原預計停航的漁民表示將復航。



漁農界立法會議員陳博智稱，已有兩至三成原預計停航的漁民表示將復航。（資料圖片 / 陳焯煇攝）

漁農界立法會議員陳博智表示，船用柴油自美伊開戰前的每桶（200公升）800元，升至現時的每桶約2,200元，升幅約175%。現時漁船每次出海燃油成本過萬元，他形容「漁民每出一次海、蝕一次錢」，不少從業者選擇提前停航。

立法會昨日（10日）通過政府18億元油價補貼撥款申請，未來當局將為以柴油為燃料的公、商用車、船和相關工業，提供每公升柴油3元補貼，目標在4月底前推出。

漁農界立法會議員陳博智（右）稱，已有兩至三成原預計停航的漁民表示將復航。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

以使用2400升柴油的漁船計算，美伊戰前每次出海需支付約9600元燃油費，現時則需支付約2.64萬元燃油費，貴了約1.7萬元，政府新措施則會補貼7,200元。若以使用300升柴油的漁船計算，戰前出海的燃油成本為1,200元，現時成本是3,300元，貴約1,100元，未來政府會補貼900元，等於可以補貼約八成因油價波動而飆升的開支。

就政府最新補貼措施，陳博智稱業界感到非常開心及滿足，「起碼能夠靠自己自力更生，唔使停喺度冇得郁，要依賴社會其他資源」。

他又指，現時補貼數額不大，漁民出海仍未能完全收支平衡，需視乎捕魚技術、天氣、海況及漁獲數量等才有機會不蝕本，但在補貼措施下，漁民蝕錢數額減少，可令多些漁民願意出海「搏一搏」。陳博智透露，現時有兩至三成本決定提早停航漁民表示，將在補貼措施後復航。