七人欖球賽開鑼遇黃雨　啟德主場館天幕關閉仍漏水　有觀眾要淋雨

【七欖／Hong Kong Sevens／Rugby Sevens】「香港國際七人欖球賽」今日（17日）起一連三日在啟德主場館舉行。場內氣氛一如既往熱烈，但天文台下午4時35分發出黃色暴雨警告信號，場外一度下起暴雨，即使關上天幕，室內仍有漏水情況。



其中觀眾黎先生坐在第一排，剛好受漏水影響。他指，大雨時看到「大大粒嘅雨揼落嚟」，歷時約10分鐘，雨水濺濕了他的全身，慶幸還未到濕透的地步。他認為啟德體育園需檢視防雨措施，因為安裝天幕本來就是為了避免天雨影響。



就有關天幕出現漏水，啟德體育園回應表示，場內曾出現短暫及少量滲水情況，但並未對賽事進行或觀眾觀賽體驗造成任何影響。園方強調，該情況並非結構性或系統性問題。目前上蓋防漏措施已進一步加強，場館運作及安全均維持在正常水平。



「香港國際七人欖球賽」今日起一連三日在啟德主場館舉行，場內氣氛一如既往熱烈，不少人打扮一番入場。（楊凱力攝）

「香港國際七人欖球賽」今日起一連三日在啟德主場館舉行，場內氣氛一如既往熱烈，不少人打扮一番入場。（楊凱力攝）

七人欖球賽開鑼遇上黃雨，啟德主場館的天幕雖一直關上仍然漏水，有不少雨水室內從天而降。（楊凱力攝）

賽事進行期間一度下起暴雨，啟德主場館的天幕今日一直關閉，但仍有漏水情況。觀眾黎先生坐在第一排，剛好受漏水影響。他指，下午下雨時已有輕微漏水情況，至雨勢愈來愈大，更看到「大大粒嘅雨揼落嚟」，歷時約10分鐘。雨水濺濕了他的全身，慶幸還未到濕透的地步。由於他害怕影響別人視線，所以只用國旗擋雨，但他留意到身邊有不少人直接撐起雨傘。他認為啟德體育園需檢視防雨措施，因為安裝天幕本來就是為了避免天雨影響。

黎先生大雨時看到「大大粒嘅雨揼落嚟」，歷時約十分鐘。（楊凱力攝）

不過，現場漏水範圍不算大，整體氣氛也沒有受影響。不少觀眾為來自世界各地的遊客，穿上自己支持的球隊的上衣，包括來自斐濟、現居澳洲的Giri。他已連續兩年來香港觀看七欖，希望支持斐濟隊的同時，能認識新朋友。而除了觀看比賽之外，他也會把握時間，到訪香港其他地方。

來自斐濟、現居澳洲的Giri已連續兩年來香港觀看七欖，希望支持斐濟隊的同時，能認識新朋友。（楊凱力攝）

來自加拿大、現居北京的Kyle今日才到港，看畢三日比賽後便會回北京。他上一次來香港看七欖是2022年，十分喜歡其氣氛，所以今年決定特地為了七欖來港。他上次看七欖時，還是在香港大球場。他指，啟德主場館雖然有冷氣，但比較安靜，派對氣氛沒大球場般濃厚。

來自加拿大、現居北京的Kyle特地為了七欖來港。（洪戩昊攝）

雖然觀眾以外國人面孔為主，但亦有不少本地人。梅小姐和何小姐在香港長大，現時去了外國讀書。她們趁復活節假期回港，其中一個節目便是感受一下從小便有聽過的七欖賽事。她們認為現場氣氛很好，很多人也穿上了特殊裝扮，她們也很後悔沒有特別打扮一番。不過，她們也認為是一個很好的體驗，因為欖球規則易懂，啟德主場館也是一個很現代化的場館。

梅小姐和何小姐趁復活節假期回港，其中一個節目便是感受一下從小便有聽過的七欖賽事。（洪戩昊攝）

就啟德主場館天幕漏水情況，啟德體育園表示，因應天文台發出黃色暴雨警告，園方已即時按既定應變機制作出安排，在主場館上蓋關閉的情況下，同步啟動上蓋防漏裝置，以加強防雨措施，防止在暴雨情況下雨水進入主場館。在相關裝置啟動期間，場內曾出現短暫及少量滲水情況，但並未對賽事進行或觀眾觀賽體驗造成任何影響。該情況並非結構性或系統性問題。目前上蓋防漏措施已進一步加強，場館運作及安全均維持在正常水平。

園方指，將繼續密切監察天氣及場館情況，確保賽事可在安全、有序的環境下順利進行。