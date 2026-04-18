大埔富善邨1.63億大維修　特別業主大會通過終止工程顧問天嵐合約

廉署及警方早前搗破一間工程顧問公司，涉以低於合理水平的價格取得大維修工程顧問合約，並透過黑社會貪污操控招標程序，協助承建商取得工程合約。據悉，涉案的維修樓宇包括大埔富善邨，所涉大維修費用約1.63億元。



富善邨法團今日（18日）召開特別業主大會，最終以99.05%（即145,901業權份數）通過終止與「天嵐」顧問合約，並同意按合約規定支付相關費用 。



法團在會上透露，「天嵐」正追收支付22.6萬元外牆維修勘察費，法團已致函要求「天嵐」交代完整勘察報告，惟至今未獲回覆，仍有待決定會否「找足數」。



富善邨法團今日（18日）召開特別業主大會，最終以99.05%（即145,901業權份數）通過終止與「天嵐」顧問合約，並同意按合約規定支付相關費用 。（夏家朗攝）

富善邨法團今日（18日）召開特別業主大會，最終以99.05%（即145,901業權份數）通過終止與「天嵐」顧問合約，並同意按合約規定支付相關費用 。（夏家朗攝）

逾40年樓齡的富善邨是租置屋邨，在2018年收到驗樓令，去年8月「天嵐建築及測量顧問有限公司」以82萬元中標，報價排名由低至高排第17位。

「天嵐」指已於同年11月24日開始勘察。不過宏福苑大火後，「天嵐」測量諮詢顧問黃忠基，被揭是宏福苑大維修承建商「宏業」工程顧問兼授權簽署人，事件引起居民不滿。

富善邨法團今日（18日）召開特別業主大會，最終以99.05%（即145,901業權份數）通過終止與「天嵐」顧問合約，並同意按合約規定支付相關費用 。（夏家朗攝）

富善邨法團今日（18日）召開特別業主大會，最終以99.05%（即145,901業權份數）通過終止與「天嵐」顧問合約，並同意按合約規定支付相關費用 。（夏家朗攝）

法團今年2月根據合約向「天嵐」發信要求暫停所有工作，並向市建局申請「樓宇更新大行動2.0」資助延期。

已付8萬元合約費 天嵐索22.6萬勘察費

富善邨法團今日召開特別業主大會，截至下午2時半共有838人出席，佔總業主19.46%，符合法例要求開會。

法團指，已根據合約條款向「天嵐」支付8萬元簽署合約費用。「天嵐」及後提交初步勘察報告，要求法團支付22.6萬元，涉外牆維修勘察費用。

數名業主關注報告的可信度，又問會否聘第三方查核，而非天嵐「自己講」？法團表示，曾致函要求天嵐交代已提供哪些服務，惟至今未獲回覆，仍有待決定會否「找足數」。法團又引述市建局指，不會協助審核報告。

另有業主關注如終止合約會增加多少成本？法團回應指，須重新委聘顧問公司，成本將視乎合約內容，業主要重新投票決定。法團又強調，明文條款列明若終止協議，毋須付賠償金。

經業主投票後，最終以99.05%（即145,901業權份數）通過終止與「天嵐」顧問合約，並同意按合約規定支付相關費用 。大會公布結果後，大批居民拍手歡呼。

富善邨法團今日（18日）召開特別業主大會，最終以99.05%（即145,901業權份數）通過終止與「天嵐」顧問合約，並同意按合約規定支付相關費用 。（夏家朗攝）

另一項議程議決是否贊成參加「招標妥」重新招聘《樓宇公用部份檢驗及修葺顧問服務招標文件及合約》，最終以99.5%、即145,585業權分數通過。