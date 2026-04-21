香港流行文化節｜戶外音樂嘉年華周六周日免費睇　增Cantopop派對

【香港流行文化節2026／Cantopop／泳兒】由康樂及文化事務署主辦的「香港流行文化節2026」重頭節目戶外音樂嘉年華《ImagineLand》將於本周六（25日）及下周日（26日）在尖沙咀香港文化中心露天廣場和梳士巴利花園草地舉行，費用全免，歡迎市民及旅客參與。



其中「跨越界限音樂會」兩日共有11個演出單位星級列陣，包括實力女唱將泳兒、人氣新晉歌手曾傲棐、唱片騎師DEANZ大癲（連顯樂）和來自泰國的New Napassorn等。今年更新增廣東歌派對（Cantopop Party），署方稱透過跨越年代的經典旋律，喚起集體回憶。



「香港流行文化節2026」重頭節目戶外音樂嘉年華《ImagineLand》於4月25日和26日舉行。本地實力女唱將泳兒將於「跨越界限音樂會」中演唱。(政府新聞處圖片)

「香港流行文化節2026」重頭節目戶外音樂嘉年華《ImagineLand》於4月25日和26日舉行。實力女唱將黃洛妍將於「跨越界限音樂會」中演唱。(政府新聞處圖片)

「香港流行文化節2026」重頭節目戶外音樂嘉年華《ImagineLand》於4月25日和26日舉行。實力女唱將黃淑蔓將於「跨越界限音樂會」中演唱。(政府新聞處圖片)

泳兒、黃洛妍、黃淑蔓音樂會演唱 泰國New Napassorn首來港演出

康文署表示，一連兩日舉行的《ImagineLand》分為日間和晚間兩部分。日間節目包括「跨越界限音樂會」、「流行盲盒」戶外裝置和「藝術部落」；晚間則有電影放映節目「星空電影院」。

「跨越界限音樂會」將帶來兩個舞台——森舞台及籽舞台的演出。康文署表示，森舞台由資深音樂人黃志淙博士擔任音樂策劃、主持及唱片騎師，連同兩日共11個演出單位星級列陣，今年更新增廣東歌派對，透過跨越年代的經典旋律，喚起集體回憶。

本地陣容包括實力女唱將泳兒、黃洛妍、黃淑蔓；人氣新晉歌手曾傲棐、范卓賢和Gordon Flanders（王駿楊）；樂隊晚安莉莉和ROVER；以及唱片騎師DEANZ大癲（連顯樂）；加上來自中國內地的說唱詩人PO8，以及首次來港演出、來自泰國的New Napassorn，讓不同風格、不同地域的聲音，在維港海濱自由碰撞。

籽舞台則將由年輕音樂人帶來一連串街頭風格的演出，並設專題分享會，從多角度打造一場流行音樂派對。

「香港流行文化節2026」重頭節目戶外音樂嘉年華《ImagineLand》於4月25日和26日舉行。新晉歌手曾傲棐將於「跨越界限音樂會」中演唱。(政府新聞處圖片)

「香港流行文化節2026」重頭節目戶外音樂嘉年華《ImagineLand》於4月25日和26日舉行。新晉歌手范卓賢將於「跨越界限音樂會」中演唱。(政府新聞處圖片)

「香港流行文化節2026」重頭節目戶外音樂嘉年華《ImagineLand》於4月25日和26日舉行。新晉歌手Gordon Flanders（王駿楊）將於「跨越界限音樂會」中演唱。(政府新聞處圖片)

「流行盲盒」設有四個各具特色的展櫃

康文署表示，「流行盲盒」戶外裝置則由康文署與職業訓練局轄下的香港知專設計學院共同策劃。展覽設有四個各具特色的展櫃，包括以民間故事《十兄弟》為靈感的潮流玩物、結合經典電影與霓虹燈牌的打卡場景、詮釋奇幻電影角色的超現實服飾櫥窗，以及展示跨年代女歌手的經典黑膠唱片封套，並透過虛擬歌手作品向她們致敬，展現新一代虛擬音樂的發展。

署方稱每個展櫃都是一個精心設計的「盲盒」，讓觀眾在探索之中發掘驚喜。展覽將於香港文化中心露天廣場展出至6月30日。

「香港流行文化節2026」重頭節目戶外音樂嘉年華《ImagineLand》於4月25日和26日舉行。樂隊晚安莉莉將於「跨越界限音樂會」中演唱。(政府新聞處圖片)

「香港流行文化節2026」重頭節目戶外音樂嘉年華《ImagineLand》於4月25日和26日舉行。樂隊ROVER將於「跨越界限音樂會」中演唱。(政府新聞處圖片)

市民可自備地蓆坐草地觀看「星空電影院」播放2齣電影

至於「藝術部落」帶來創意攤位，包括人像速畫、數碼紋身以及化妝和長衫造型體驗拍攝，以多種形式探索和體驗香港流行文化，並增添嘉年華氣氛。

「星空電影院」則於每晚8時舉行，分別在4月25日和26日放映本地奇幻愛情電影《久別重逢》（2024）和《星願》（1999）。市民可自備地蓆，在梳士巴利花園草地上享受不一樣的觀影體驗。

「香港流行文化節2026」重頭節目戶外音樂嘉年華《ImagineLand》於4月25日和26日舉行。唱片騎師DEANZ大癲（連顯樂）是「跨越界限音樂會」的表演嘉賓之一。(政府新聞處圖片)

「香港流行文化節2026」重頭節目戶外音樂嘉年華《ImagineLand》於4月25日和26日舉行。來自中國內地的說唱詩人PO8將於「跨越界限音樂會」中演唱。(政府新聞處圖片)

「香港流行文化節2026」重頭節目戶外音樂嘉年華《ImagineLand》於4月25日和26日舉行。泰國女歌手New Napassorn將於「跨越界限音樂會」中演唱。(政府新聞處圖片)

康文署表示，今年以「超乎想像」為主題，主辦第四屆香港流行文化節。香港流行文化多年來一直透過音樂、影像、文字以至舞台與跨媒體創作，在傳承、流轉、融和與突破之間不斷進化，淬鍊出獨有的香港風格。