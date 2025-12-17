廣東院舍計劃長者下周起於大灣區醫保單位就診　可就自付費申補貼

社會福利署今日（17日）宣布，下周一（22日）起推行廣東院舍照顧服務計劃——醫療補貼試行安排，參加廣東院舍照顧服務計劃的長者由試行推行日起，在國家醫療保障（醫保）政策下於大灣區內任何醫保定點單位、包括診所、醫院和藥房就診，可就屬於醫保範圍項目而須自付的醫療費用申請補貼，補貼上限為每人每年門診費用人民幣一萬元及住院費用人民幣三萬元。



社會福利署12月17日宣布，12月22日起推行廣東院舍照顧服務計劃——醫療補貼試行安排。(社署片段截圖)

廣東院舍照顧服務計劃醫療補貼試行安排服務對象是誰？

．正參加廣東院舍照顧服務計劃並居於計劃下安老院的長者住客。

廣東院舍照顧服務計劃醫療補貼試行安排補貼上限多少？

．門診費用補貼：每人每年上限人民幣10,000元

．住院費用補貼：每人每年上限人民幣30,000元

．以財政年度計算，即每年4月1日至翌年3月31日

廣東院舍照顧服務計劃醫療補貼試行安排幾時開始？

．2025年12月22日。

廣東院舍照顧服務計劃醫療補貼試行安排包什麼醫療單位？

．大灣區內任何醫保定點單位、包括診所、醫院和藥房。

．可就屬於醫保範圍項目而須自付的醫療費用申請補貼。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片/黃浩謙攝）

社署今日宣布，已委託中國太平人壽保險（香港）有限公司（太平人壽（香港））由今年12月22日起協助港府推行廣東院舍照顧服務計劃——醫療補貼試行安排，為期兩年。

太平人壽（香港）負責審核及理賠有關醫療費用 為期兩年

勞工及福利局局長孫玉菡今日出席醫療補貼試行安排啓動儀式時表示，港府透過政策創新，推出醫療補貼，為參加計劃的長者在粵生活提供進一步醫療支援。孫玉菡欣悉太平人壽（香港）經公開遴選過程獲委聘為服務承辦商，並期待太平人壽（香港）以專業服務推動跨境安老。

孫玉菡指，在醫療補貼試行安排下，太平人壽（香港）將協助港府處理長者發還醫療開支的申請，包括審核及理賠有關醫療費用及進行醫療服務調查等。