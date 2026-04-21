宏福苑上樓｜11宗居民求警協助涉遺失財物　成功協助4宗尋回失物

今日（21日）是大埔宏福苑七幢樓宇居民分批上樓的第二日，開放的是宏新閣中層十個樓層。相關部門合組的綜合詢問處今日收到11宗居民求警協助個案，涉及居民懷疑有財物遺失，有關財物包括相機、飾物和金飾等。



警方即時派員協助搜查，就其中四宗個案成功協助住戶尋回相關失物。另外四宗個案所涉及的單位損毁比較嚴重；經調查後，居民亦相信財物可能已被焚毁。餘下三宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料。



早上陸續有居民回到宏福苑，準備上樓。（翁鈺輝攝）

早上陸續有居民回到宏福苑，準備上樓。（翁鈺輝攝）

早上陸續有居民回到宏福苑，準備上樓。（翁鈺輝攝）

+ 1

今日78戶共275人上樓 一戶昨因病未能出席 今獲補回

負責協調的政務司副司長辦公室指，上樓秩序良好，運作大致暢順。透過「一戶一社工」登記在今日上樓的戶數是77戶，共271人；而實際有出現上樓的戶數是78戶，共275人；多出的一戶是昨日因病未能出席的住戶。

一戶有一人多上落五次為今日最多次數

今日上樓的住戶，進出大廈的平均時間是1小時48分鐘，最短的是21分鐘，最長是3小時25分鐘，大概有13%的住戶在大廈內逗留不足一小時。今日有14戶，共34人在三小時內上落大廈不止一次，其中8戶共23人多走一次，4戶共8人多走兩次，1人多走四次，而最多的一戶有一人多上落五次、一人多上落四次。

總結首日上樓的經驗後，今日開始現場已作出兩項調整：

（一）擴大在廣福社區會堂的裝備穿戴區並增加桌椅數目及加設帳篷擋雨；和



（二）在大埔浸信會公立學校的居民等候區增加桌椅數目，以及加大在校內的物品儲存區，方便居民等候上車。

