六旬翁小巴上露械自慰　稱心癮起偷望制服女童後犯案　囚8周

六旬翁涉乘坐47M專線小巴時，偷望14歲穿制服女童在車上露械自瀆，被捕後承認因「心癮起」而犯案。他早前承認一項作出有違公德的行為罪。案件今（23日）在東區裁判法院判刑，主任裁判官張志偉早前為被告索取精神及心理報告，在考慮各因素後，判被告入獄8星期。



被告陳達文（64歲，無業）被控一項作出有違公德的行為罪，指他於在 2026年3月14日，在香港的47M 線綠色專線小巴內，作出下流、猥褻、冒犯、令人厭惡並有違公德的行為，即暴露其陰莖及自瀆。

被告陳達文在東區法院被判囚8星期。

女事主上車時身穿制服團體制服

案情指，被告和事主互不相識。案發時，14歲女事主身穿制服團隊的制服，在柴灣地鐵站登上一輛47M小巴，並坐在最後一排。當小巴駛經豐業街及安業街交界時，她看到坐在前方的被告露械及自瀆，遂報警處理。

認心癮起偷望女生後犯案

警方其後透過閉路電視確認被告身份，並在案發同月內拘捕被告。他在警誡下供稱：「我心癮起，喺架小巴度偷望個女學生打飛機。」被告其後亦在警方認人手續中被認出。

案件編號：ESCC874/2026