中環海濱空間恒地財團中標　海濱委員會指條款已加辣　可有效監管

發展局周四（23日）公布，佔地約3.7公頃的中環海濱活動空間短期租約，已批予由恒基兆業地產有限公司及耀榮文化有限公司組成的合資公司「忠啟有限公司」，租期5年，由7月1日起生效。海濱事務委員會主席何文堯今日（24日）在電台節目指，對中標公司有期待，但不希望承租人日後舉辦的活動太偏向商業性質，強調要平衡、適合市民及遊客參與。他又形容今次條款「加咗少少辣」，但承租人「自己再加辣」，相信已到「中辣」程度。



2025年9月4日，中環海濱熱氣球節一連四日在中環海濱活動空間舉行，大會宣布不獲政府批准接載乘客，引起入場人士不滿。（資料圖片/梁鵬威攝）

何文堯在港台節目《千禧年代》中指，昨日得知忠啟有限公司中標後，對其「有啲期待」，因其背後發展商恆基兆業地產正負責中環三號用地，而耀榮文化亦具舉辦娛樂活動經驗，形容是「俾人一個有信心嘅組合」。

他又指，期待日後三號用地與中環海濱活動空間的聯動，認為兩者類同於星光大道及K11的模式，預期將產生強大的協同效應。不過，何文堯表示不希望日後承租人舉辦的活動過於偏向商業性質或單純推廣品牌，必須在商業運營與適合市民及遊客參與的公眾活動之間取得平衡。

尖沙咀星光大道一帶。（資料圖片/董素琛攝）

談及標書與合約條款，他表示以往的「熱汽球事件」是不好的經驗，因此這次強化了機制，讓發展局與承租人在有事發生時可即時介入。此外，承租人需定期向委員會諮詢及匯報，相信可有效監管。何文堯強調公眾使用海濱「係擺喺第一位」。

他又指，以往中環一有盛事便會很熱鬧，但活動與活動之間，場地「好多時都係擺咗喺度曬太陽」，因此日後如有相當時間沒有活動，承租人需開放少於三分一空間予公眾使用。何文堯指出，承租人自行提出，當活動使用的空間多於三分二，會開放其餘空間予公眾，他形容是「我哋就加咗少少辣啦，咁佢自己本身，我哋變咗小辣佢就再加啲辣，我相信都去到中辣㗎啦」，認為做法理想。

海濱事務委員會主席何文堯。（資料圖片/盧翊銘攝）

條款亦列明若承租人每年出租日數未達標，需向政府賠償一筆費用。何文堯指因過去沒有明文規定若有此情況要如何處理，因此今次列明要求，但相信達標難度不大。

何文堯預計，中標者在策劃大型盛事時，將具備更靈活的機制與不同場地進行串連。他期望中環海濱能與其他地區活動連結，產生協同效應，透過大型盛事令經濟更加活躍。