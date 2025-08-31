維港中環海濱「嘔白泡」 環保署：可能來自紅潮 已抽取樣本化驗
撰文：倪清江
出版：更新：
維多利亞港水質持續改善，不過有市民昨日（30日）上午發現，在中環海濱出現一道白色飄浮物，當中夾雜黃泥色物質。
環保署表示，根據現場的觀察，海面出現的泡沫及顏色可能來自紅潮，已抽取海水樣本作進一步化驗。
環保署：海水水質沒有異常
在中環海濱出現一道白色飄浮物呈奶白色泡沫，昨早隨海水飄流。環保署表示，在收到有關報告後，已隨即派員到現場巡查。
署方表示，現場調查顯示海水水質沒有異常，溶解氧及酸鹼度在正常範圍，根據現場的觀察，海面出現的泡沫及顏色可能來自紅潮。環保署人員已抽取海水樣本作進一步化驗。
維港泳2025｜11月22日舉行 名額4000個 9月2日午夜截止報名維港泳2025｜11.22舉行7.31開始報名 優悠組可最多4人組隊同游紅潮藍眼淚｜清水灣二灘現螢光藍色海浪 有人柴灣飛的過海觀賞紅潮．有相｜荃灣麗都灣/更生灣/汀九灣泳灘「染紅」 泳客勿下水紅潮．有相｜黃金泳灘及加多利灣泳灘「染紅」 康文署籲勿下水紅潮｜深水灣泳灘發現疑似紅潮 康文署懸掛紅旗 促泳客勿下水一周9宗紅潮 5宗未消退包括維港紅潮 漁護署暫沒接魚類死亡報告