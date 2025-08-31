維港中環海濱「嘔白泡」　環保署：可能來自紅潮　已抽取樣本化驗

維多利亞港水質持續改善，不過有市民昨日（30日）上午發現，在中環海濱出現一道白色飄浮物，當中夾雜黃泥色物質。



環保署表示，根據現場的觀察，海面出現的泡沫及顏色可能來自紅潮，已抽取海水樣本作進一步化驗。



8月30日早上維港近中環海濱，出現不明的白色泡沫。（讀者提供圖片）

環保署：海水水質沒有異常

在中環海濱出現一道白色飄浮物呈奶白色泡沫，昨早隨海水飄流。環保署表示，在收到有關報告後，已隨即派員到現場巡查。

署方表示，現場調查顯示海水水質沒有異常，溶解氧及酸鹼度在正常範圍，根據現場的觀察，海面出現的泡沫及顏色可能來自紅潮。環保署人員已抽取海水樣本作進一步化驗。