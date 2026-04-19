資助房屋｜東涌122區項目後發先至　房協：油柑頭用地情況較複雜

位於荃灣油柑頭的私人住宅用地於2023年流標後轉交房協興建「首置」盤，東涌122區「樂建居」（私人興建資助出售房屋先導計劃用地）項目則於去年12月交房協發展為旗下資助出售房屋項目。不過，後者將「後發先至」。



房協指，相對於已平整的用地，油柑頭用地的情況較為複雜，所以房協將集中推進東涌122區及其他資助房屋項目。房協團隊會平衡推進及研究油柑頭項目的各項細節，以探討最具效益的方案。



荃灣油柑頭地皮，鄰近麗城花園。（資料圖片)

東涌東填海區東涌第122區地皮。（房屋局圖片）

2023年，位於荃灣油柑頭、全部住宅單位須為港人首次置業單位的住宅地因地價標金未達政府所定底價，所以政府不接納所接獲的標書。房屋局邀請房協承接有關項目。

另外，2022年《施政報告》重啟「私人興建資助出售房屋先導計劃」，命名「樂建居」，原意引入市場力量增資助房屋供應，讓私人發展商參與興建，但市場反應冷淡，一幅柴灣住宅用地曾流標。房屋局去年12月公布，東涌原「樂建居」項目交房協發展為旗下資助出售房屋項目，初步預計可於2031至2032年度提供約1,600個資助出售單位。

油柑頭用地發展方案涉及的技術及其他考量較多

雖然去年12月才被交至房協，但東涌122區項目將「後發先至」。房協表示一直積極配合政府計劃，並已就項目進行技術可行性研究，包括基建配套設施的佈局、附近交通評估和規劃等方面。相對於已平整的用地，油柑頭用地的情況較為複雜，發展方案涉及的技術及其他考量較多，所需時間較長。

房協指，根據社會當前的情況，市民對資助出售房屋的需求仍然殷切，房協會更好地運用資源，集中推進早前公布已交由房協發展的東涌122區及其他資助房屋項目，以及早落成有關資助出售房屋單位。房協團隊會平衡推進及研究油柑頭項目的各項細節，以探討最具效益的方案。