凌嘉勤料房協連續三年盈餘　出售單位增至4成　回應市民置業意願

房協主席凌嘉勤今日（18日）指，房協過去兩年略有盈餘，預計可連續第三年錄得盈餘。凌嘉勤又表示，正考慮長遠將房協旗下項目部份單位轉租為賣，希望將租、售比例調整為至少「六四分」。



香港房屋協會。（資料圖片）

凌嘉勤接受有線節目《有理有得傾》時，談及房協亞公岩道項目最新計劃「轉租為賣」，改為資助出售房屋。他指房協正考慮作更多同類調整，在一個項目中，選擇其中一整幢轉為資助出售，其餘用作租住。至於租、售比例，凌嘉勤稱「沒有一個很準繩的尺」，但希望是至少「六四分」。

房協主席凌嘉勤。（資料圖片/林遠航攝）

凌嘉勤指出售單位增對房協財政有幫助：最重要考慮是市民置業意願

財政方面，凌嘉勤指房協在過去兩年也「略有盈餘」，預計在剛過去的財政年度會繼續保持盈餘，認為整體而言房協財政穩健。他續指多推資助出售房屋會對房協財政有幫助，特別是現金流，但強調最重要的考慮是市民置業的意願。

先發展東涌樂建居首置地 因「快點有貨出」才有資源發展油柑頭項目

房協正研究優先發展東涌樂建居首置地，凌嘉勤指因東涌「地方容易、快點，可以這樣說有貨出來」，而在完成東涌項目，才有資源撥去發展油柑頭項目。他又指油柑頭用地需要較多平整工程，設計車路都有挑戰，但認為並非克服不了的困難。