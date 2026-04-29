油價｜車用石油氣價格5月加約1元　小巴業料大部份路線維持原價

機電工程署今日布，受中東局勢影響，今年4月的國際石油氣價格急升，將調整五月各專用氣站的車用石油氣上限價格，為每公升4元4角9仙，至5元4角3仙不等，升幅為每公升1元6仙至1元8仙。小巴業界表示，政府公布提供5角補貼後，實質加幅約5角，相信大部份司機都接受，料大部份線路維持原價。



5月的車用石油氣上限價格將調升。（政府新聞處提供）

機電署指，按專用石油氣加氣站的合約規條，調整專用氣站在今年5月1日至5月31日期間的車用石油氣上限價格。署方指，今年4月的國際石油氣價格急升，將調整5月各專用氣站的車用石油氣上限價格，為每公升4元4角9仙，至5元4角3仙不等，升幅為每公升1元6仙至1元8仙。

發言人指出，車用石油氣上限價格是按照合約指定的定價公式釐訂。該定價公式包括上一個月的國際石油氣價格，及石油氣營運價格兩個元素。後者會在每年2月1日及6月1日按綜合消費物價指數及名義工資指數的平均變動調整。

(政府新聞處截圖)

小巴業界：政府補貼後 大部份線路維持原價

政府今日公布，考慮到大部份小巴及的士以石油氣運行，對經營造成較大壓力，將向的士、公共小巴及學校私家小巴，提供每公升5的液化石油氣燃料補貼，為期兩個月，預料在下月內推行。公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，經政府補貼後，實際加幅約5角，料司機大致接受，相信大部份線路維持原價，將審視未來兩個月油價走勢，才决定是否適合加價。