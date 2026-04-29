醫管局電腦系統早上故障　病人未能登記付款　局方：不涉網絡攻擊

醫管局一個負責門診病人預約的電腦系統今早故障，有門診病人未能登記及付款等，涉及多間公立醫院。醫管局回覆《香港01》查詢確認事件，稱系統在約一小時後陸續恢復運作，所有病人的診症及治療不受影響。醫管局正調查故障的原因，指有關故障不涉及網絡攻擊，亦沒有病人資料受影響。



醫管局一個負責門診病人預約的電腦系統今早故障，有門診病人未能登記及付款等，涉及多間公立醫院。（資料圖片）

涉事系統連接「HA Go」 導致部分門診病人未能遙距登記及付款

有多位公立醫院包括病人今早向《香港01》表示，醫管局電腦系統有故障，所有登記、排期、繳費服務都未能運作。據了解，事件涉及瑪麗醫院、九龍醫院等，有醫院嘗試改以人手進行相關服務，有醫院門診大排長龍。

瑪麗醫院專科和急症室服務中午服務正常。

醫管局啟動應變程序 病人改到一站式電子服務站付款

醫管局晚上回覆查詢表示，一個負責門診病人預約的電腦系統今早10時17分發生故障，由於系統連接應用程式「HA Go」的遙距登記及付款功能，導致部分門診病人未能遙距登記及付款。

醫管局在發現系統故障後，隨即啟動應變程序，安排受影響的病人改到醫院的一站式電子服務站及登記處付款，所有病人的診症及治療不受影響。有關系統在早上11時23分陸續恢復運作。

醫管局強調，有關故障不涉及網絡攻擊，亦沒有病人資料受影響。局方正調查故障的原因，會採取措施避免再發生類似事件。