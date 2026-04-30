油價｜政府補貼液化石油氣燃料費　2萬架的士、小巴及校巴受惠

財政司司長辦公室轄下跨部門監察燃油供應專責組周三（29日）宣布，落實由周四（30日，今日）起實施每公升港幣3元的柴油補貼計劃，支援以柴油為燃料的公用或商用車輛及船隻和相關工商業。



專責組又表示，經考慮早前公布的五個原則，建議於5月內推出措施，向的士、公共小巴及學校私家小巴提供每公升港幣0.5元的液化石油氣燃料補貼，為期兩個月，實際日期會另行公布，料有約2萬架液化石油氣的士、公共小巴及校巴受惠。



兩項補貼措施兩個月合計需動用近18.4億元。政府發言人指出，香港的燃油供應保持穩定，專責組會繼續動態評估，密切留意國際局勢和能源價格走向，統籌各政策局和部門做好應對預案，並作前瞻性部署，亦會研究不同的舉措，適度緩解油價上升對社會民生帶來的影響。



因應油價急升，政府補貼公用或商用車輛及船隻和相關工商業柴油費，以及向的士、公共小巴及校巴補貼液化石油氣燃料費。（資料圖片／梁鵬威攝）

因應油價急升，政府補貼公用或商用車輛及船隻和相關工商業柴油費，以及向的士、公共小巴及校巴補貼液化石油氣燃料費。（資料圖片／梁鵬威攝）

在補貼計劃下，在本地使用柴油的用戶在購買柴油時可獲得每公升港幣3元的補貼，其售價因而每公升下調港幣3元。補貼範圍不包括非本地使用、作轉售用途，以及政府部門車輛、船舶及設施所使用的柴油；中華電力和香港電燈有、以及中華煤氣所使用的柴油，也不會獲得補貼。

補貼計劃為期兩個月，由即日（4月30日）晨0時開始，直至6月29日深夜11時59分。

合資格用戶不論是在指定油公司或指定分銷商的柴油加注站購買柴油，抑或是購買由指定油公司或指定分銷商運送作本地使用的柴油，在補貼計劃下均可獲得每公升港幣3元的售價補貼，油公司和分銷商賬單上明確顯示每公升港幣3元補貼安排和金額，讓用戶知悉。

為保障公帑運用得宜和維護合資格用戶的利益，政府已和各指定油公司和指定分銷商簽訂協議，確立責任與條款，清楚說明補貼計劃的操作安排。如發現有違反協議條款，或柴油交易出現異常或補貼可能遭濫用，政府有權拒絕或暫停支付補貼金額予有關油公司和分銷商，並追究其責任。

因應油價急升，政府補貼公用或商用車輛及船隻和相關工商業柴油費，以及向的士、公共小巴及校巴補貼液化石油氣燃料費。（資料圖片／梁鵬威攝）

當局指石油氣的供應和庫存量大致正常。不過，受中東局勢影響，4月國際石油氣價格急升。全港十二個專用石油氣站的石油氣上限價格將會在5月1日上調，升幅大約每公升港幣1.06元至1.08元。

各專用氣站的石油氣上限價格在5月份為每公升港幣4.49元至5.43元，方便各界監察專用氣站價格的變動。

因應油價急升，政府補貼公用或商用車輛及船隻和相關工商業柴油費，以及向的士、公共小巴及校巴補貼液化石油氣燃料費。（資料圖片／梁鵬威攝）

液化石油氣燃料補貼5月內推出

尚局表示，為減輕以石油氣為主要燃料的本地客運商用車輛（的士、公共小巴及校巴）的營運成本，以減低其加價壓力，政府將向的士、公共小巴及學校私家小巴提供每公升港幣0.5元的液化石油氣燃料補貼，為期兩個月，無需登記或申請，政府會向油公司發還因補貼措施而少收的實際金額。補貼措施預計於5月內推出，實際日期另行公布。

政府預計燃料補貼措施可惠及約16,900輛液化石油氣（包括液化石油氣混能）的士、約3,440輛石油氣公共小巴（包括綠色專線小巴及紅色小巴），以及約170輛石油氣學校私家小巴。推行此補貼措施預計需約3,840萬港元。政府會在內部調撥資源推行這項措施。