穿梭巴士營運助理認向司機索賄逾3萬以助獲聘　還押至下月中判刑

廉政公署早前落案起訴一名穿梭巴士公司時任營運助理，控告他涉向一名司機多次收受賄款共逾32,000元，以安排對方獲該公司僱用。被告今日（30日）在屯門裁判法院承認控罪，裁判官將案件押後至5月18日判刑，以待索取被告的背景報告，其間被告還押懲教署看管。法庭又頒令被告須向其前僱主，即大利巴士的附屬公司歸還約32,000元，金額相等於涉案賄款。



廉政公署。（資料圖片）

45歲被告周敬龍是大利巴士集團有限公司附屬公司時任營運助理。案發時，被告負責為大利巴士及其附屬公司招聘司機，以及管理該等公司營運的接載服務，包括一條接載政府員工的穿梭巴士路線。案情透露，被告於2024年9月至2025年1月期間，連續5個月從一名司機收取賄款共逾32,000元，以僱用對方駕駛上述路線。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告每月要求該名司機支付賄款約3,400元至7,500元，如該司機拒絕支付，便不會獲聘駕駛上述穿梭巴士路線。大利巴士在廉署調查案件期間提供全面協助。

被告承認五項代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。他的另一項貪污罪名獲控方不提證供起訴。

裁判官覃有方將案件押後至5月18日判刑，以待索取被告的背景報告，其間被告還押懲教署看管。法庭又頒令被告須向其前僱主，即大利巴士的附屬公司歸還約32,000元，金額相等於涉案賄款。