警司梁嘉文涉收賄100萬　安排弟為商人子「頂包」等　遭廉署起訴

警司梁嘉文涉嫌向一名餐飲業商人收賄100萬元，披露警方就該商人前妻交通意外調查的內部資料，另又安排胞弟為該商人的兒子及梁自己的超速駕駛「頂包」，涉意圖妨礙司法公正及公職人員行為失當，與女友及弟弟同遭廉政公署起訴。三人已獲准保釋，案件周四（30日）在西九龍裁判法院提訊，廉署指控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。



一名警司涉嫌收賄100萬元，安排其弟為一名商人兒子及自己超速駕駛「頂包」，遭廉政公署起訴。（資料圖片）

案發時先後擔任打鼓嶺、青山及屯門分區指揮官 現已被停職

廉署指52歲的梁嘉文案發時先後擔任打鼓嶺、青山及屯門的分區指揮官，負責監督當區警務及遏止罪案，現已被停職。

梁嘉文被控四項罪名，即一項串謀使公職人員接受利益，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》；一項公職人員行為失當，違反普通法；一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為，違反普通法；以及一項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為，違反普通法及《刑事罪行條例》。

梁嘉文胞弟及女友同被控 三人獲准保釋 周四提訊

另一被告劉慧妍是梁嘉文女友，她被控上述串謀使公職人員接受利益罪，另外，劉慧妍及梁嘉文弟弟梁嘉慶則同被控上述串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪名。

三人已獲准保釋，案件周四在西九龍裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

一名警司涉嫌收賄100萬元，安排其弟為一名商人兒子及自己超速駕駛「頂包」，遭廉政公署起訴。（資料圖片）

梁嘉文及女友涉串謀從一名餐飲業商人收受賄款100萬元

當中的貪污控罪指，梁嘉文及劉慧妍涉嫌於2020年9月至2022年3月期間，串謀從一名餐飲業商人收受賄款100萬元，令梁嘉文傾向優待該商人。

該筆100萬元貸款兩人從未償還任何款項

廉署調查發現，梁嘉文透過朋友認識該商人。梁嘉文與劉慧妍涉嫌於2020年9月向該商人索取及接受一筆100萬元的貸款，直至目前為止，梁嘉文與劉慧妍從未向該商人償還任何款項。

一名警司涉嫌收賄100萬元，安排其弟為一名商人兒子及自己超速駕駛「頂包」，遭廉政公署起訴。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

梁嘉文涉將商人前妻交通意外調查的內部資料泄露給對方

公職人員行為失當罪指，梁嘉文涉嫌於2021年12月至2022年3月期間，在與其公職有關的事上，無合理辯解而故意作出不當行為，將他以公職身分取得的警方調查細節泄露予該商人，有關調查涉及該商人前妻一宗交通意外。

商人兒子捲超速駕駛案 梁嘉文安排弟「頂包」

另一項控罪指梁嘉文涉嫌於2021年3月就該商人兒子一宗超速駕駛案件，向該商人提議由其弟梁嘉慶為對方兒子「頂包」，意圖妨礙司法公正，對方最終拒絕了建議。

梁嘉文本人超速駕駛案 向警方訛稱胞弟是涉案司機

餘下控罪涉及梁嘉文一宗超速駕駛案件。控罪指三名被告涉嫌於2021年12月串謀妨礙司法公正，向警方訛稱梁嘉慶是涉案司機。