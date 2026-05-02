卓永興稱宏福苑約800戶盼再上樓　籲執拾按環境：有啲嘢係拎唔到

宏福苑七幢大廈居民首輪上樓執拾安排將於下周一完結，政務司副司長卓永興接受有線新聞台節目《有理有得傾》時表示，有至少800戶已表達希望再上樓，政府會總結經驗，再安排第二輪上樓。他表示，理解居民想盡量取回單位內物品，但亦要考慮實際環境，「有啲係客觀環境，有啲嘢佢係拎唔到，譬如我見到有啲報道話喺20多層樓，咁有個鋼琴係度。」



政務司副司長卓永興表示，至少有800戶希望再次上樓。(資料圖片)

宏福苑七幢大廈居民自上月29日，分批上樓執拾，每戶限四人、於3小時內完成，不少居民都反映限時太短，難以「斷捨離」。卓永興表示，至少800戶已表達想再上樓，亦有住戶反映想延長上樓時間。他指，政府要整理第一輪經驗，再公布第二輪安排。

宏福苑有1700多戶，卓永興表示，有50多戶考慮到單位情況及年紀，早於首輪表明決定不上樓，亦有住戶在首輪已成功取回數十袋財物，反映各戶的執拾進度有所不同。

顯示不同住戶執拾需求及進度都略有不同，會視乎第二輪上樓情況，再決定會否安排居民再上樓。被問到政府會否同意讓居民盡量取回屋內所有物品，「我哋希望居民盡量可以去攞啦，但有時有啲實際環境、係客觀環境，有啲嘢佢係拎唔到，譬如我見到有啲報道話喺20多層樓，咁有個鋼琴係度。」

目前宏福苑援助基金有47億元，卓永興指，政府預計各項資助共支出12億元，另外預留28億元回購宏福苑單位，現時尚餘7億元，預計可應付有需要的開支，基金亦會繼續接受各界捐款。