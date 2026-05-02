宏福苑｜宏昌閣單位尋獲小金器 一両重頸鏈卻不翼而飛 住戶報警
撰文：凌逸德
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宏福苑7幢大廈居民回家執拾的日子踏入尾聲，有不少居民上樓後懷疑家中失竊。其中住宏昌閣的陳小姐，父母在火警中罹難，上月她回家執拾時慘見家中頽垣敗瓦，昔日溫馨之情不再，更令她難過是無法尋回父母的遺物。她指兒子滿月的小金飾尚能找到，父親一両重的金頸鏈卻不翼而飛，為此她已經報警求助。
陳小姐的父母住在宏昌閣9樓，火警中慘告罹難。她和兄弟姐妹獲安排於4月24日上樓執拾，從她提供的圖片可見，單位已告燒毀，他們只檢取了少量金器和古錢幣等，一個古董擺設亦告燒爛。
不過最令陳小姐痛心是父親的金頸鏈不見了：「搵唔到自己嘅我都算，但係爸爸媽媽嘅遺物，好想搵返。」她指出，兒子滿月的小金飾也找到：「手指尾咁細都搵到，爸爸條頸鏈成両重，點會冇咗？！」
當日落樓後她隨即向警員求助，亦有到警署錄口供。陳說：「警方有上樓，幫我搵咗一批嘢落嚟，但都係搵唔到嗰條金鏈。」
就此事件，警方回覆《香港01》查詢稱，4月24日接獲一名宏福苑居民報案，指懷疑其單位有財物遺失。大埔警區人員正跟進調查。
昨日（1日）宏建閣居民關太指單位未被焚毀，完好無缺，但入屋後卻驚見一片狼藉，鞋櫃、房櫃、廚房櫃、廁所櫃全部被打開：「我間屋係冇燒過，但係一定有人摷過，（否則）唔會係搞成咁。」由於時間匆忙，初步點算iPad等電子產品尚在，而其睡房採用「榻榻米」設計，櫃門較難開，貴重物品收藏密實，暫時未發現有物品不見，但對於家園被人翻動感到難過和奇怪。
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