董事長戀《流星雨》女星　洩密內幕交易割韭菜　反蝕500萬兼入獄

今年9月，內地爆出信託計劃內幕交易醜聞，董事長洩密、明星女友操盤，二人偷雞不成蝕把米雙雙入獄，引發關注。據內媒報道，女星楚軼男被指通過擔任上市公司董事長的男友獲取內幕消息進行股票交易，最終不僅虧損500萬元人民幣（下同），雙方均被刑事拘留。



今年9月內地《法治進行時》欄目披露的一宗案件顯示，科瑞天誠董事長鄭某文向自己的明星女友楚軼男透露內幕消息，原本計劃「割韭菜」獲利，卻因公司重組失敗導致交易虧損約500萬元，事後雙方均被刑事拘留。

據報道，楚軼男畢業於北京電影學院，是中國內地女演員，曾出演《精武陳真》、《一起來看流星雨》等電視劇。她與科瑞天誠董事長鄭某文日常聯繫頻繁，關係密切。在知悉內幕信息後，楚軼男利用相關信託計劃進行內幕交易。她承認，購買「聚鑫弘揚11號」的資金來源正是鄭某文給予的買房資金。

雖然行政處罰決定書顯示，經過合併計算，楚軼男內幕交易虧損，沒有違法所得，但北京證監局仍決定對楚軼男處以40萬元罰款。據「保密觀」微信公眾號11月4日發文指出，即便內幕交易最終導致虧損，法律追責依然成立。楚軼男的操作雖未帶來盈利，但依然難逃懲罰。

本案中，楚軼男的行為不僅違反《中華人民共和國證券法》相關規定，還涉嫌構成《中華人民共和國刑法》中規定的內幕交易罪情形。目前，該案線索確已通過證監會移交至北京市公安局，對涉及的刑事犯罪進行調查。

「保密觀」文章分析指出，此案傳遞出兩大重要訊號：首先，法律懲戒的焦點在於「利用內幕信息交易」這一行為，而非其經濟結果；其次，即便是通過信託計劃這樣的間接通道進行交易，也未能規避監管。

調查結果指出，這宗案件裡交易活動與內幕信息在時間點上「高度吻合」，行為「明顯異常」，說明複雜的交易結構並非「護身符」。北京監管局認為，當事人與內幕信息知情人關係非常密切，在內幕信息公開前與內幕信息知情人存在大量通話聯繫，利用相關信託計劃及使用本人帳戶的證券交易活動與內幕信息高度吻合，相關交易行為明顯異常，沒有正當信息來源或合理解釋。