英媒：赫格塞思伊朗戰爭前夕擬大額投資國防基金　美國國防部否認

有英媒3月30日報道，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）的證券經紀，曾在美國對伊朗發動攻擊前夕，試圖向貝萊德集團（BlackRock）的國防工業ETF投資數百萬美元，這筆交易最終因平台限制而未能達成，惟此舉引發市場對華府高層涉嫌內幕交易和潛在利益衝突的強烈關注。不過，五角大樓已經否認了相關報道。



報道引述知情人士透露，赫格塞思在根士丹利（Morgan Stanley）的證券經紀，今年2月主動聯繫資產管理公司貝萊德洽詢投資該公司去年推出的「國防工業主動型ETF」（Defense Industrials Active ETF），金額高達數百萬美元，時值美以聯手對德黑蘭展開軍事行動前不久。

赫格塞思被視為是這場戰爭的主要推手，也是特朗普政府中最積極主張對伊朗動武的官員之一。特朗普日前表示，赫格塞思是其國安團隊中最早主張開戰的內閣成員。

儘管這筆投資最終未能完成，但赫格塞思的股票經紀在美國準備發動大規模軍事行動前夕計劃重押國防類股，無可避免將掀起一些爭議。

就此，五角大樓首席發言人帕內爾（Sean Parnell）在X平台駁斥稱，「這又是毫無根據的誹謗，試圖誤導大眾」，並要求有關媒體撤回文章。