兩港男被困日本飛驒山脈　日警及民間山岳救助隊今早往搜救

兩名香港男子在日本阿爾卑斯山脈（又稱飛驒山脈）的沿繩下降時受困，現場氣溫極度寒冷，因高山的天氣不佳，當地未能出動救援隊伍，期望附近人士可提供協助。據當地媒體報道，兩名港人分別22歲及30歲，岐阜縣警山岳警備隊及民間山岳救助隊共4人今早（5日）將從山腳前往現場，長野縣警的防災直升機也預計將加入搜救。



日本飛驒山脈「ジャンダルム（Gendarme）」山峰。（網上圖片）

據日本名古屋電視台報道，5月3日下午4時許，一名22歲男子向岐阜縣高山市的穗高岳山莊通報，稱「因天氣惡劣無法行動」。該名男子與一名來自香港的30歲男子一同登山，當時正在攀登海拔3163公尺、被稱為「ジャンダルム（Gendarme）」的山峰。

有網民5月4日下午在社交平台Threads發文緊急求救，稱兩名香港男子在日本阿爾卑斯山脈沿繩下降時受困，現場氣溫極度寒冷。（Threads圖片）

網民又稱他們帶備的食物已耗盡，現場氣溫極度寒冷，其中一人已失去意識。（Threads圖片）

外媒指一人尚能與外界聯繫

報道又指，岐阜縣警山岳警備隊於5月4日早上前往救援，但救援行動因強風豪雨被迫中斷，直升機也因能見度不佳無法起飛。兩名遇險者中，其中一人尚能取得聯繫，但另一人已無法動彈。

今日早上，岐阜縣警山岳警備隊及民間山岳救助隊共派出4人，從山腳前往現場搜救，長野縣警的防災直升機也預計將加入搜救。

朋友曾網上求助 指兩人食物耗盡

有網民昨日在社交平台threads發文求救，稱為該兩名香港男子的朋友，指二人在日本阿爾卑斯山脈（又稱飛驒山脈）的沿繩下降時受困，現場氣溫極度寒冷，食物已耗盡，惟高山的天氣不佳，當地未能出動救援隊伍，期望附近人士可提供協助。

本港入境事務處周二（5日）凌晨表示，在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特派員公署及中國駐名古屋總領事館了解情況，並已按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。