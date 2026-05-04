兩港男日本登飛驒山脈被困雪地　氣溫低兼食物耗盡　朋友網上求助

高山天氣變化莫測，有網民今午（4日）在社交平台Threads發文求救，稱兩名香港男子在日本阿爾卑斯山脈（又稱飛驒山脈）的沿繩下降時受困，現場氣溫極度寒冷，食物已耗盡，惟高山的天氣不佳，當地未能出動救援隊伍，期望附近人士可提供協助。



有網民5月4日下午在社交平台Threads發文緊急求救，稱兩名香港男子在日本阿爾卑斯山脈沿繩下降時受困，現場氣溫極度寒冷。（Threads圖片）

網民又稱他們帶備的食物已耗盡，現場氣溫極度寒冷，其中一人已失去意識。（Threads圖片）

滯留Gendarme 現場極度寒冷 指一人已失去意識

有網民今午在社交平台Threads發文緊急求救，稱兩名香港男子在日本阿爾卑斯山脈（又稱飛驒山脈）的「ジャンダルム」（Gendarme）失蹤，又指他們帶備的食物已耗盡，現場氣溫極度寒冷，其中一人已失去意識。

當地未能出動救援隊伍救人 冀附近人士可提供協助

該網民不久後補充指，他的朋友目前沿繩下降時受困，由於滯留時間過長，因此導致糧食短缺，惟高山的天氣不佳，當地未能出動救援隊伍，期望位於附近的人士可提供協助。

日本北阿爾卑斯山脈5月初仍有殘雪。（Visit Toyama圖片）

飛驒山脈5月初頂部仍有殘雪 山上正被濃霧籠罩

根據相片顯示，山上正被濃霧籠罩，山勢險峻及陡峭，岩石之間有佈滿殘雪，其中一名港男已身穿登山靴及黑色防寒褲，褲上掛上攀山扣，未知情況如何。

翻查資料，日本海拔3,000米以上的高山只有21座，其中10座正位於飛驒山脈，而「ジャンダルム」（Gendarme）位處長野縣松本市和岐阜縣高山市之間，海拔3,163米。雖然日本5月初正踏入夏季，惟山脈頂部仍有積雪。