兩港男日本登飛驒山脈被困雪地　入境處接獲求助後提供可行協助

有網民周一（4日）在社交平台Threads發文求救，稱兩名香港男子在日本阿爾卑斯山脈（又稱飛驒山脈）的沿繩下降時受困，現場氣溫極度寒冷，因高山的天氣不佳，當地未能出動救援隊伍，期望附近人士可提供協助。



本港入境事務處周二（5日）凌晨表示，在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特派員公署及中國駐名古屋總領事館了解情況，並已按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。



有網民5月4日下午在社交平台Threads發文緊急求救，稱兩名香港男子在日本阿爾卑斯山脈沿繩下降時受困，現場氣溫極度寒冷。（Threads圖片）

網民又稱他們帶備的食物已耗盡，現場氣溫極度寒冷，其中一人已失去意識。（Threads圖片）

指現場極度寒冷 因天氣不佳當地未能出動救援隊伍救人

有網民今午在社交平台Threads發文緊急求救，稱兩名香港男子在日本阿爾卑斯山脈（又稱飛驒山脈）的「ジャンダルム」（Gendarme）失蹤，又指他們帶備的食物已耗盡，現場氣溫極度寒冷，其中一人已失去意識。

該網民不久後補充指，他的朋友目前沿繩下降時受困，由於滯留時間過長，因此導致糧食短缺，惟高山的天氣不佳，當地未能出動救援隊伍，期望位於附近的人士可提供協助。

飛驒山脈5月初頂部仍有殘雪 山上正被濃霧籠罩

根據相片顯示，山上正被濃霧籠罩，山勢險峻及陡峭，岩石之間有佈滿殘雪，其中一名港男已身穿登山靴及黑色防寒褲，褲上掛上攀山扣，未知情況如何。

翻查資料，日本海拔3,000米以上的高山只有21座，其中10座正位於飛驒山脈，而「ジャンダルム」（Gendarme）位處長野縣松本市和岐阜縣高山市之間，海拔3,163米。雖然日本5月初正踏入夏季，惟山脈頂部仍有積雪。

日本北阿爾卑斯山脈5月初仍有殘雪。（Visit Toyama圖片）

入境處：已按當事人家屬意願提供適切意見

香港入境事務處表示，已按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方表示，身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。