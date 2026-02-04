狗隻入餐廳｜友寵餐廳憂配額不足逼爆樓面　倡3個月觀察期研再加

政府擬修例容許狗隻進入食肆，首階段擬設約500至1000個名額，政府預計今年第一季向立法會提交修例建議，如獲通過，料今年年中批出首輪申請。



有寵物友善餐廳計劃申請牌照，現正在座位上增設防水墊，以便寵物不慎小便時清理。目前配額只佔全港餐廳最多5%，負責人認為首階段名額較少，擔心市民或蜂擁至部份成功申請的餐廳，令店内過於擁擠，有機會弄巧反拙。她建議政府設3個月觀察期，如新例運作順暢，可考慮將配額比例增至10%或以上。



叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍則希望當局可向職員提供培訓，講解有關狗隻的基本知識，包括有何飲食禁忌等，「例如狗唔可以食朱古力、提子，咁可能呢啲餐廳就可能唔可以提供，或者要小心處理啦。」



位於西九文化區的旭宵食堂為一間寵物友善餐廳，以往顧客如帶通寵物光顧，只可坐在戶外的「外賣區」。（受訪者提供）

座位增設防水墊 清潔較方便

位於西九文化區的旭宵食堂為一間寵物友善餐廳，以往顧客如帶同寵物光顧，只可坐在戶外的「外賣區」。負責人唐小姐表示，申請牌照後，可讓顧客與寵物進入店内消費，樂見政府推出該措施。

唐小姐表示指，為準備迎接新例，店鋪正增設傢俬，包括在座位上增加防水墊，以便清理，「例如寵物坐上嚟，可能有啲污糟嘅腳仔，或者唔小心小便，咁都比較容易清潔。」此外，她表示，店鋪一向使用寵物友善的清潔用品，避免損害狗隻健康；招聘員工時亦會要求對方沒有狗毛敏感、不害怕狗隻等，相信可應付新例。

唐小姐表示指，為準備迎接新例，店鋪正增設傢俬，包括在櫈椅上增加有防水墊，以便清理。（受訪者提供）

配額只佔全港餐廳最5% 憂寵物主人蜂擁而至光顧逼爆

現時政府計劃批出500至1000個名額，佔全港持牌餐廳的3%至5%，唐小姐坦言數目不算多，「10間餐廳入面，只有不足1間可以申請到。你可以幻想如果得個10間8間（成功申請牌照），如果個個都迫埋去，得到嘅反應可能係弄巧反拙。」她希望政府設3個月觀察期，如新例運作順暢，可考慮將配額增加至全港持牌餐廳的10%或以上。

政府早前表示，倘申請超額將以抽籤分配。她擔心部分致力推動寵物友善的餐廳有機會申請不到牌照，建議當局設立機制，優先挑選已具寵物友善配套的餐廳。

叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍表示，集團旗下有數間茶飲店平時較多寵物主人光顧，會申請牌照。（資料圖片）

培訓職員學習狗隻知識 怕狗員工會調鋪

叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍表示，集團旗下約60間餐廳均是火鍋及燒肉店，不符申請資格。不過仍有數間茶飲店平時較多寵物主人光顧，會申請牌照。

他表示，如成功申請牌照，集團或會安排部份怕狗、有狗毛敏感的職員調往其他店鋪，「如果佢哋唔認識，甚至可能抗拒狗，你夾硬做唔通迫佢辭職咩？」

他並指，一般職員或缺乏對狗隻的認識，希望有關當局可提供培訓，除涵蓋有關牌照的規定及罰則外，亦可聯同非政府組織，提供有關狗隻的基本知識，包括有哪些飲食禁忌、如何處理狗隻的激動反應等等，「例如狗唔可以食朱古力、提子，咁可能呢啲餐廳就可能唔可以提供，或者要小心處理啦。」

他又稱，政府暫設約500至1000個名額，就算市民怕狗，仍有許多餐廳選擇。他認為現階段可先行測試市民反應，如政策受市民及餐廳歡迎，可適時擴大名額。